La fragata española 'Cristóbal Colón' llega a Chipre por la guerra en Oriente Medio donde crecen los muertos: 1.300 civiles en Irán y 570 en Líbano

El Ministerio de Defensa ha confirmado que la fragata española 'Cristóbal Colón' está en Chipre para participar en la misión defensiva de la OTAN, manteniendo la postura de España de solo intervenir en medidas defensivas. La situación en el conflicto entre EEUU e Irán es confusa, con declaraciones contradictorias sobre su duración. Mientras Trump dice que está "casi acabada", Netanyahu afirma que "aún queda mucho por hacer". La violencia ha dejado 1.300 civiles iraníes muertos, según la OMS. A pesar de las bajas estadounidenses, Trump y Hegseth anuncian ataques más intensos. Israel también ha intensificado sus ataques, especialmente en Líbano, causando 570 muertes.

El Ministerio de Defensa ha confirmado este martes que la fragata española 'Cristóbal Colón' ya está en Chipre para participar en la misión defensiva de la OTAN. Así, el Gobierno español mantiene su postura de intervenir únicamente en las medidas defensivas de una guerra que ha desequilibrado a medio mundo y de la que no se sabe cuándo terminará.

Se trata de un problema habitual en los conflictos. Sin embargo, la diferencia es que en esta ocasión los promotores de la ofensiva contra Irán están haciendo declaraciones contradictorias sobre su duración.

Mientras Donald Trump afirmaba el lunes que la guerra está "prácticamente acabada", Benjamín Netanyahu ha avisado este martes que "aún queda mucho por hacer". Al mismo tiempo, EEUU asegura que "tienen armas de sobra" para aguantar lo que haga falta, y desde Israel que no quieren que la guerra sea interminable.

No solo hay diferencias entre lo que dicen los líderes de EEUU e Israel. En las últimas horas, el propio Trump se ha contradicho a sí mismo en lo que respecta a la duración de la guerra y la posibilidad de negociación con Irán. Por no hablar de cuando en campaña electoral decía que no iba a entrar en guerras.

Miles de muertos en Irán

La realidad es que todo este ruido mediático busca tapar la única certeza hasta ahora: la violencia, la destrucción y la muerte que está dejando el conflicto. La Organización Mundial de la Salud cifra ya en 1.300 los iraníes civiles asesinados y cientos de heridos desde que empezaron los ataques el 28 de febrero.

Pese a que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, insistía el sábado en que "la única parte que ataca civiles es Irán", los datos muestran lo contrario. Un ejemplo sería la acometida contra una escuela infantil al sur de Teherán. Los vídeos del momento del suceso indican que probablemente un misil Tomahawk destruyó el recinto, dejando 175 muertos, la mayoría niñas.

Aun así, Trump elude la posibilidad de que EEUU asuma alguna responsabilidad por ello. "Simplemente no sé lo suficiente al respecto", ha declarado sin entrar en más detalles.

Del lado estadounidense también hay caídos, aunque muchos menos. Hasta el momento, siete militares han muerto en la guerra y, este martes, el republicano ha admitido que 150 soldados han sido heridos en combate. Una cifra muy superior a los ocho heridos de los que hablaba Washington en un primer momento.

Gracias a la información de 'Reuters', Trump finalmente ha reconocido que son 150 los heridos, aunque ha asegurado que la mayoría son leves y que 108 de ellos ya han vuelto al servicio.

Pese a las bajas en sus propias filas, la destrucción de Irán y que supuestamente, según dijo Trump, EEUU podría "dejarlo aquí", Hegseth anunció por la mañana que preparaban ataques aún más intensos. "Hoy (martes) será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques contra Irán. El mayor número de cazas, el mayor número de bombarderos, el mayor número de ataques", ha clamado.

Más ataques contra Irán y Líbano

Aunque quien ha tenido más protagonismo a lo largo de esta jornada bélica ha sido Israel, que ha asegurado haber destruido la sede de la Inteligencia iraní. El ejército incluso ha difundido imágenes de algunas de las infraestructuras iraníes atacadas.

Por su parte, la respuesta de la República Islámica no ha tenido éxito, ya que los sistemas de defensa israelíes han logrado repeler los misiles que durante la tarde han hecho sonar las sirenas en varias zonas del país.

Israel también ha continuado con sus ataques sobre Líbano donde, según la agencia estatal de noticias, los bombardeos ya dejan 570 muertos en poco más de una semana. El portavoz militar israelí ha declarado que la FDI han lanzado misiles contra varios grupos de Hizbulá en el sur de la capital.

