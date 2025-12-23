Ahora

Helmut Marko duda del nuevo papel de Adrian Newey en Aston Martin: "Desde luego..."

El ya exasesor de Red Bull cree que Adrian Newey no debería ser el jefe de equipo de Aston Martin: "Su punto fuerte es el diseño".

Adrian NeweyAdrian NeweyGetty

Fue un cambio sorprendente en Aston Martin: Adrian Newey tomó el mando como jefe de equipo en las últimas carreras del mundial y Andy Cowell se pasaba al departamento de motores para trabajar junto a Honda.

Y Helmut Marko, que le conoce muy bien, cree que Aston Martin no ha tomado una buena decisión con este cambio.

En palabras que publica 'Motorsport', el exasesor de Red Bull duda de Newey: "Desde luego no es su punto fuerte".

"Su gran punto fuerte es el diseño, la puesta a punto del coche y la calidad en la producción y el desarrollo de un coche. Muy sorprendido de que vaya más en la dirección de equipo para él", dice Marko.

Aunque Newey se quedó como jefe de Aston Martin, eso no le va a distraer de sus deberes como diseñador.

Construir el coche de 2026 en la aerodinámica es su gran objetivo. Y ya lo está completando. Ha comenzado la cuenta atrás para el próximo mundial de la Fórmula 1.

