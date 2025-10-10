¿Prepara Verstappen su fichaje por Mercedes? "Van a estar por delante..."

Max cree que con las nuevas normas de 2026 Mercedes volverá a liderar, aunque no se moja si será como en 2014 y el inicio de la era híbrida.

Cambian las normas de la Fórmula 1 la temporada que viene. Y todos ven al motor Mercedes muy favorito. Por delante de Ferrari, de Honda o de Ford. Y aunque Max Verstappen no se moja sobre si habrá un dominio como en el pasado, sí los ve por delante del resto.

En 'Sky Alemania', Max dice que es "difícil" anticipar cómo será la temporada y si Mercedes, el coche con el que le relacionan fuertemente, será el equipo a batir como ya pasó en el inicio de la era híbrida.

"¿Habrá un dominio renovado como en 2014? Es difícil decirlo, pero también creo que Mercedes estará por delante. Siempre han estado ahí y siempre son fuertes... son una empresa de primer nivel. Por eso creo que estarán por delante, sobre todo cuando el rendimiento depende del motor", dice el cuatro veces campeón de la Fórmula 1 de manera consecutiva.

En Red Bull están en problemas. Su motor Ford se estrenará en la competición y se espera que sea de los peores. "El año que viene no será nada fácil con nuestro motor. Es un nuevo riesgo para Red Bull, pero ya lo asumieron al entrar en la Fórmula 1, y no creo que lo hayan hecho mal", señala el piloto neerlandés.

Max cree en los suyos y sabe que darán "lo mejor": "Sin duda daremos lo mejor de nosotros, espero que estemos cerca de los primeros puestos pero obviamente aún no lo sabemos".

Toto Wolff le quiere

La obsesión de Toto Wolff, jefe de Mercedes, es convencer a Max. De ahí las dudas con la renovación de George Russell, que ha rechazado la fórmula '1+1' que podría llevar al neerlandés al monoplaza de las flechas de plata.