El 'Príncipe de la tierra': "Jugar contra Rafa Nadal en Roland Garros es la peor experiencia de mi vida"

El extenista Dominic Thiem ha recordado lo que sintió al enfrentarse al balear en las finales de Roland Garros en 2018 y 2019.

Retirado desde hace apenas un año por una lesión en la muñeca de la que nunca terminó de recuperarse, Dominic Thiem se ha abierto en canal en una entrevista en el pódcast 'Business of Sport'.

Entre otros aspectos, el austriaco ha recordado lo que experimentó al enfrentarse a Rafa Nadal en Roland Garros.

Fue en 2018 y 2019, y en ambas ocasiones el manacorí se alzó con la victoria. "Si eres rival de Rafa en la final de París, no te lo pone fácil. El presentador empieza a presentar sus títulos: 2005, 2006, 2007… y el público enloquece", rememora.

En esos momentos es cuando sentía que el balear ya iba una manga por delante: "Tú estás allí escuchando y ya sientes que has perdido el partido. Es una de las peores experiencias que he tenido en mi carrera. Si dominaba no había forma de volver".

El que fuera número 3 del ranking mundial y ganador del US Open 2020 afirma que en 2018 no estaba en las mejores condiciones, pero sí lo estaba en 2019... y poco pudo hacer.

"En 2018 sabía que no estaba al cien por cien físicamente y él tenía ya diez títulos. Ese día entendí que no era mi momento. Al año siguiente, lo vi como un 50-50, estaba convencido de que podía ganar. Jugué muy bien, pero él elevó el nivel de forma impresionante. Fue increíble", ha zanjado.