F1 2026, en directo: Clasificación del GP de Miami de Fórmula 1

SAINZ, CON OPCIONES Parece que Williams está algo más cerca de equipo como Haas o RB. Sainz ha tenido problemas este fin de semana, aunque sigue muy por delante de su compañero. Veremos si hoy consigue una posición en parrilla que le permita luchar mañana por algún punto. Compartir en X

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ASTON MARTIN, MÁS PRUEBAS No ha habido mejora de rendimiento de los de Silverstone, aunque sí parece que las vibraciones han disminuido. El ritmo sigue siendo muy pobre y los problemas de sobrecalentamiento bastante habituales, aunque Alonso siempre deja algún que otro destello en pista, como el adelantamiento a 'Checo' hace unas horas. Compartir en X

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BAJÓN DE MERCEDES Ferrari y McLaren se les han echado encima. La escudería que lo había ganado todo en este 2026, no ha estado ni en el podio de la carrera sprint. El ritmo no fue suficiente como para luchar con los Ferrari y los McLaren. Solo Hamilton quedó más rezagado. Pueden saltar las alarmas en Brackley si esto sigue así. Compartir en X

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