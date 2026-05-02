Ahora

¿Mercedes se hunde?

F1 2026, en directo: Clasificación del GP de Miami de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Miami de la temporada 2026 de Fórmula 1.

laSexta Deportes
Madrid,
Charles Leclerc en el GP de MiamiCharles Leclerc en el GP de MiamiGetty

Las 6 de laSexta

  1. Cuba advierte de que no se va a dejar "amedrentar" por Trump y apela a que la comunidad internacional se una contra un posible ataque a la isla
  2. Exteriores se moviliza para liberar a Saif Abukeshek, el español de la Flotilla retenido por Israel
  3. Guerra en Irán, en directo | Irán ve "probable" una reanudación de la guerra tras el rechazo de su plan de alto el fuego
  4. Madrid celebra un Dos de Mayo dividido y con declaraciones cruzadas entre Ayuso y Óscar López
  5. El PP sigue sin condenar al agitador ultra Vito Quiles tras la denuncia de Begoña Gómez: "Para señalar a periodistas ya está Sánchez"
  6. Detenido un hombre por apuñalar mortalmente a una mujer en plena calle en Esplugues de Llobregat, Barcelona