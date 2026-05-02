¿Mercedes se hunde?
F1 2026, en directo: Clasificación del GP de Miami de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Miami de la temporada 2026 de Fórmula 1.
SAINZ, CON OPCIONES
Parece que Williams está algo más cerca de equipo como Haas o RB. Sainz ha tenido problemas este fin de semana, aunque sigue muy por delante de su compañero. Veremos si hoy consigue una posición en parrilla que le permita luchar mañana por algún punto.
ASTON MARTIN, MÁS PRUEBAS
No ha habido mejora de rendimiento de los de Silverstone, aunque sí parece que las vibraciones han disminuido. El ritmo sigue siendo muy pobre y los problemas de sobrecalentamiento bastante habituales, aunque Alonso siempre deja algún que otro destello en pista, como el adelantamiento a 'Checo' hace unas horas.
BAJÓN DE MERCEDES
Ferrari y McLaren se les han echado encima. La escudería que lo había ganado todo en este 2026, no ha estado ni en el podio de la carrera sprint. El ritmo no fue suficiente como para luchar con los Ferrari y los McLaren. Solo Hamilton quedó más rezagado. Pueden saltar las alarmas en Brackley si esto sigue así.
MCLAREN, ¿NUEVO LÍDER?
Pues parece que sí. Doblete de los papaya en la carrera sprint. Norris no tuvo ninguna presión para mantener la posición, mientras que Piastri solo tuvo que aguantar en algunas vueltas los ataques de Leclerc. Veremos qué ocurre en lo que queda de fin de semana, pero parece que las mejoras han dado un muy buen resultado.
MUY BUENAS NOCHES
Regresamos con el plato fuerte del sábado. Turno de la clasificación del Gran Premio de Miami. Tras una sesión sprint que ha confirmado el vuelco de la parrilla, veremos si esto sigue así en unos minutos.