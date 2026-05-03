Shakira desata la locura y conquista Copacabana en un megaconcierto histórico: reunió a dos millones de personas

Los detalles Tras una jornada sin precedentes, la colombiana se catapultó como la primera latina en hacer historia en las míticas arenas de Río de Janeiro con el más multitudinario espectáculo de toda su carrera artística.

La Policía Local de Palma intervino en un accidente de tráfico en la barriada de Cas Capiscol, donde una conductora se quedó dormida al volante y dañó tres coches aparcados. El suceso ocurrió el 26 de abril a las 04:40 horas en la calle Bisbe Bernat Nadal. La conductora perdió el control de su vehículo, impactando primero contra un coche estacionado y luego contra un segundo, el cual fue desplazado y golpeó a un tercero. La mujer, ilesa, explicó que se durmió mientras regresaba del trabajo. La prueba de etilometría resultó negativa, con 0,0 mg/l.

Shakira lo ha vuelto a hacer. Si pensábamos que ya lo había hecho todo, estábamos de lo más equivocados y es que la alabada cantante, que se ha convertido en una de las artistas más icónicas de la historia de la música, arrasó este sábado en la famosa playa de Copacabana, Río de Janeiro, en un megaconcierto gratuito.

Tras una jornada sin precedentes, la colombiana se catapultó como la primera latina en hacer historia en las míticas arenas de Río de Janeiro con el más multitudinario espectáculo de toda su carrera artística. La también compositora reunió dos millones de fanáticos, según datos de la alcaldía de Río, que corearon con la diva a viva voz y durante más de dos horas un repertorio cargado de los éxitos que han disfrutado varias generaciones en los últimos 30 años.

Shakira abrió el show con 'La fuerte' y siguió con una de sus canciones más reconocidas, un mix de 'Estoy Aquí'. Asimismo, siguieron clásicos como 'Inevitable', para pasar al reguetón con, 'TQG', la canción que hizo junto con la también colombiana Karol G, en una presentación en la que prevaleció la coreografía y el vestuario utilizado por la diva en su más reciente gira, 'Las mujeres ya no lloran', con la que conmemoró tres décadas de carrera.

Como no podía ser de otra manera, la cantante dedicó el concierto a las mujeres, de quienes resaltó la fuerza y su resiliencia y recordó que si solas pueden verse vulnerables, juntas "somos invencibles". El público ya estaba totalmente entregado, pero la locura por Shakira aún no había llegado a su punto álgido y es que durante el concierto también sonaron 'Pies descalzos', 'La tortura', 'Hips don't lie', 'Ojos así'; y varias de las canciones de su último álbum, con el que consiguió su cuarto Grammy.

Eso sí, 'Waka Waka', la mítica canción del Mundial de Fútbol 2010, fue el tema que más entusiasmo provocó entre los fanáticos.

Invitados de nivel

Anitta, la primera invitada, apareció hacia la mitad del espectáculo para interpretar 'Choka Choka' a dueto con la diva colombiana, el tema recientemente lanzado por las artistas, y con el que el público bailó sin parar. Aunque era un secreto a voces, la presencia de la brasileña solo se confirmó cuando apareció en el escenario con un traje tan brillante como el de Shakira.

Le siguieron los hermanos Caetano Veloso y María Betania, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña (MPB), con los que Shakira interpretó 'O leaozinho', un clásico del cantautor con el que trasladó al público a su infancia, y 'O que é, o que é', una canción de Gonzaguinha que exalta la vida y que la diva interpretó con la cantante bahiana.

La cantante colombiana Shakira (i) se presenta junto a la cantante brasilera Maria Bethania (c) en un concierto este sábado, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro (Brasil).

La ronda terminó con Ivette Sangalo, una vieja conocida de la cantante con la que cantó 'Um pais tropical', canción que ya habían interpretado juntas en 2011, en Rock in Río. El concierto gratuito más grande para la artista mostró al mundo la potencia, la alegría y el ritmo de la cultura latina, además de reforzar la posición de la barranquillera como referente para todas las edades en el continente.

Los desorbitados datos de la colombiana han marcado un precedente. El público alcanzado por la compositora superó al de Madonna, que en 2024 reunió en esta misma playa a 1,5 millones de asistentes, y casi alcanza al de Lady Gaga, que el año pasado congregó en Copacabana a 2,1 millones de espectadores. Así, una vez más, Shakira, que tantas bandas sonoras ha compuesto en las vidas de sus mayores fans, vuelve a reinar los escenarios, vuelve a hacer historia.

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