El PP sigue sin condenar al agitador ultra Vito Quiles tras la denuncia de Begoña Gómez: "Para señalar a periodistas ya está Sánchez"

Los detalles Tanto Alberto Núñez Feijóo como Alfonso Serrano no han mencionado a Quiles durante el acto 'popular', pero se han referido a él como "periodista" y han evitado hacer juicios sobre su episodio con la mujer del presidente del Gobierno.

El Partido Popular (PP) sigue sin condenar las acciones del agitador ultra Vito Quiles, a quien continúan llamando "periodista" a pesar de su comportamiento. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha aprovechado la oportunidad para condenar sus acciones, aunque ha pedido esclarecer el incidente con Begoña Gómez. Alfonso Serrano, secretario del PP de Madrid, ha evitado valorar las acciones de Quiles, pero ha criticado a Pedro Sánchez por señalar periodistas. Óscar López, ministro para la Transformación Digital, ha acusado al PP de financiar y blanquear a la ultraderecha mediática. Rita Maestre de Más Madrid ha cuestionado la definición de Quiles como periodista.

En el Partido Popular siguen sin condenar los ataques y las actuaciones del agitador ultra Vito Quiles. Tampoco lo han hecho este sábado pese al incidente ocurrido este pasado jueves con Begoña Gómez. Y no solo eso, sino que lo siguen tratando de periodista cuando lo que hace no se le parece ni de lejos.

Alberto Núñez Feijóo, antes de participar en los actos institucionales por la celebración del Día de la Comunidad de Madrid, ha desaprovechado la oportunidad de condenar las acciones del agitador ultra al que sigue llamando "periodista". El líder del PP ha pedido "esclarecer" lo sucedido con la mujer del presidente del Gobierno porque él ha visto que "tanto la mujer del presidente como el periodista han presentado denuncias".

De hecho, se ha cuestionado "¿quiénes son los que han tenido algún tipo de actitud violenta?", aunque ha recalcado que la actitud de Vito Quiles con Begoña Gómez "tampoco creo que deban ser compartidas por la sociedad española". Eso sí, sin mencionarlo directamente en ningún momento.

Quien sí ha sido un poco más directo es Alfonso Serrano, secretario del PP de Madrid, que ha señalado que a él no le "corresponde valorar la actuación de un periodista". Ahora bien, sí ha atacado a Pedro Sánchez al afirmar que "para señalar periodistas ya está el presidente del Gobierno".

Respuestas ambiguas sobre Vito Quiles si es que llegan a responder, porque en la última comparecencia de Juanma Moreno su departamento de prensa advertía de que no se aceptarían preguntas sobre él. Una postura tibia respecto a la última polémica del agitador ultra, con el que el PP mantiene una buena relación.

Una relación que precisamente ha recordado Óscar López, ministro para la Transformación Digital, en una entrevista con 'elDiario.es': "Todos hemos visto cómo las comunidades del PP financian agitadores como estos. Todos hemos visto cómo les invitan a cerrar campañas en mítines del PP. ¿Quién blanquea a la ultraderecha mediática, judicial y política? El señor Feijóo".

El ministro, de esta manera, responsabiliza al PP del crecimiento de Quiles: "Eso es basura fascista financiada por el PP. ¿Qué falla en el país? Un PP que no es normal. Que ampara, financia, protege comportamientos ultras, antidemocráticos".

Y, ante las continuadas referencias de los populares a la 'labor periodística' que supuestamente practica el agitador, desde Más Madrid Rita Maestre ha matizado que "si uno es un activista de un partido tiene derecho a serlo, pero entonces no puede llamarse a sí mismo periodista".

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