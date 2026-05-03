El optimismo de Sainz con el Williams en el GP de Miami: "Un paso adelante..."

El piloto madrileño finalizó 14º la clasificación del sábado y aunque aún estarían lejos de la mayoría de equipos, afirma que la diferencia se habría reducido y que puntuar es posible.

La clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1dejó muchas sorpresas. Las sensaciones volvieron a no ser del todo convincentes para los pilotos españoles, que no lograron acercarse a los puestos de puntuación para el domingo. Mientras que Fernando Alonsofinalizó 18º, Carlos Sainzacabó 14º, lo cual analizó tras la prueba.

"Ha habido progreso, estoy contento de ver que el coche ha dado un pasito adelante", aseguraba el madrileño, que explicaba que han logrado reducir la diferencia con los coches de delante. Sin embargo, a pesar de estar "un poco más cerca" de la zona de puntuación, afirma que en Williams "siguen sin hacer las cosas perfectas".

A pesar de ello, Carlos se mostró optimista con 'Dazn', pero expresó también sus ganas de mejorar en la carrera larga: "Contento pero con ese puntito de ganas de haberlo hecho mejor". Y luego volvió a explicar la situación que viven en Grove, en cuanto a la distancia con otros equipos más rápidos como Alpine: "Seguimos estando lejísimos, a un medio segundo que es imposible de recuperar".

Y para cerrar, dejó la puerta abierta a la ilusión en la prueba del domingo en Miami. "Igual se puede puntuar", aseguraba Sainz, teniendo en cuenta el puesto del que parte en la carrera y las condiciones de lluvia, que pueden jugar en su favor.