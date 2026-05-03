Un nuevo problema en el Aston Martin hace que la pesadilla continúe para Alonso: "Era imposible..."

El piloto español tuvo varios inconvenientes con la caja de cambios en clasificación que no le permitieron cambiar las marchas de forma adecuada: "Eran muy irregulares".

Aston Martin ha tenido un inicio de temporada muy complicado. El equipo británico llegaba a Miami con el objetivo de remediar las vibraciones que les estaban lastrando durante las tres primeras carreras de la temporada. Un problema que parece que ya se ha solucionado, aunque ahora han aparecido otros.

Fernando Alonso saldrá 18º en la carrera del domingo tras una clasificación muy complicada, en la que apareció un nuevo problema en su Aston Martin. "Creo que el mayor problema para mí, para ser sincero, en la clasificación, fue la caja de cambios. Era la primera vez que pasaba, porque no tuvimos ningún problema en el resto de sesiones de este fin de semana, pero ahora, en la clasificación, era imposible conducir", comentó el piloto español, según recoge 'Motorsport.com'.

Un percance que hizo que su clasificación fuera una pesadilla, sobre todo a la hora de frenar: "Perdía sincronización en todos los puntos de frenada, por lo que no tenía aceleración al salir de las curvas y las reducciones de marcha eran muy irregulares, muy aleatorias. A veces tenía empuje, a veces se me bloqueaban las ruedas traseras. Así que fue una mala sorpresa en la clasificación".

Un contratiempo que puede ser incluso peor si llueve en la carrera, algo que podría hacer que les fuera imposible correr. "Intentaremos entenderlo y solucionarlo para mañana, sobre todo si llueve. Creo que no podemos correr con este nivel de reducciones aleatorias que tenemos en este momento", concluyó Alonso.