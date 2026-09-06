La razón por la que Fernando Alonso saldrá desde el 'pitlane' en el Gran Premio de Italia

Tras clasificar en 20ª posición en parrilla en la sesión de 'quali' celebrada este sábado, finalmente el asturiano partirá desde la calle de boxes. La FIA publica el motivo.

Hay cambios en la parrilla de salida del GP de Italia. Uno de ellos afecta directamente al piloto de Aston Martin y es que Fernando Alonso saldrá desde el pitlane en la carrera de este domingo.

El cuadro de Silverstone cambia hasta tres componentes de la unidad de potencia de Honda: el 'MGU-K', el 'PU-CE' y el 'ES'. Tres elementos que forman parte de la parte eléctrica del motor producido por la factoría nipona.

De este modo, el asturiano no tomará la salida junto al resto del pelotón y su carrera comenzará tras la salida de los monoplazas. En el caso del 'MGU-K' es el quinto que utiliza este año, mientras que los otros dos elementos son cambiados por sexta vez, según publica la circular de la FIA.

El propio español ya señaló que tuvo problemas durante la sesión de clasificación, alertando de que el motor "no arrancaba" durante la 'Q1'. Se acumulan las malas noticias en todo lo que se refiere al fabricante japonés.

Es la tercera vez que el ovetense no toma la salida desde la recta principal. En el Gran Premio de España también comenzó la sesión de domingo desde boxes. Misma situación ocurrió en Países Bajos, pero en aquella ocasión fue para la carrera a sprint de sábado.

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