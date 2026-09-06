Llamativo mensaje del cirujano que operó a Márquez: "Nunca será normal..."

Samuel Antuña, médico que estuvo tratando a Marc de su hombro, ha analizado la lesión y el estado del brazo del nueve veces campeón. Todo después de la sorprendente imagen de Marc en la que se veía la diferencia en sus dos hombros.

Es un milagro que Marc Márquez siga compitiendo en MotoGP. El de Cervera dejó al motociclismo helado esta pasada semana después de publicar una fotografía en sus redes en la que se veía la diferencia entre su brazo izquierdo y su brazo derecho.

La diferencia de musculatura entre ambos es absolutamente brutal. Samuel Antuña, cirujano que intervino a Marc en varias ocasiones, ha analizado el estado del brazo derecho del ilerdense. Es evidente que es imposible volver a la normalidad en cuanto a la funcionalidad de ese hombro.

Antuña lanza un mensaje y, de hecho, compara qué habría ocurrido con Marc si se hubiera dedicado a otro deporte: "Para nada tiene un brazo normal, ni lo volverá a tener nunca. A Marc le cuesta jugar a pádel, con eso se lo digo todo. Si Marc fuese Carlos Alcaraz, habría tenido que retirarse del tenis profesional".

"Marc trata de compensar todos estos déficits preparándose con más fuerza si es posible y adaptando su pilotaje a las características que tiene ahora su brazo. Ahora, después de todo lo que hemos vivido y aprendido juntos, es más maduro y reflexiona mucho más antes", asegura Antuña en declaraciones para 'El Periódico'.

El cirujando de Márquez, a pesar de todo, no entiende como Marc está peleando por el Mundial: "Clínicamente es difícil entender lo que está haciendo Marc, la manera en que sigue ganando carreras".

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