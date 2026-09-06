F1 2026 hoy en directo: Carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza

FERRARI QUIERE GANAR EN CASA Sufrieron para entrar en 'Q3' sobre todo en el caso de Hamilton. La sanción al McLaren de Piastri, ha posibilitado que Leclerc y Lewis ocupen la segunda línea de parrilla. Mucho ojo con ellos porque la dupla de Maranello ha demostrado tener grandes salidas esta temporada. La gran recta principal hasta la chicane es una oportunidad para atacar a un George Russell y un Pierre Gasly que pueden ser vulnerables. Ferrari corre en casa y tiene la misión de ganar en casa frente a sus 'tifosi'. Compartir en X

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ALPINE Y GASLY, ¿ANTE UN SUEÑO IMPOSIBLE? El binomio galo sorprendió a todos logrando una 'pole position' histórica para ellos. Tanto Alpine como el piloto consiguieron su primera en la Fórmula 1. Mantener la posición será altamente complicado teniendo en cuenta que la superioridad de Mercedes, Ferrari y McLaren es notoria. Gasly ya ganó en Monza allá por 2020 cuando corría para AlphaTauri (actuales Racing Bulls). Por soñar que no quede. Compartir en X

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