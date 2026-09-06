Alpine sueña con la victoria
F1 2026 hoy en directo: Carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Italia con Pierre Gasly partiendo desde la primera posición, dando la sorpresa con su Alpine, en el histórico circuito de Monza.
FERRARI QUIERE GANAR EN CASA
Sufrieron para entrar en 'Q3' sobre todo en el caso de Hamilton. La sanción al McLaren de Piastri, ha posibilitado que Leclerc y Lewis ocupen la segunda línea de parrilla. Mucho ojo con ellos porque la dupla de Maranello ha demostrado tener grandes salidas esta temporada. La gran recta principal hasta la chicane es una oportunidad para atacar a un George Russell y un Pierre Gasly que pueden ser vulnerables. Ferrari corre en casa y tiene la misión de ganar en casa frente a sus 'tifosi'.
ALONSO, A SUFRIR DESDE EL PITLANE
Aston Martin ha decidido cambiar hasta tres componentes de la unidad de potencia de Honda. En consecuencia, Alonso saldrá desde la calle de boxes. El asturiano ya avisó de que sería una carrera de auténtico sufrimiento donde las grandes rectas del circuito evidencian la falta de potencia del motor japonés. Pese a ser conscientes de la situación, Fernando no acabó para nada contento la sesión de clasificación.
ALPINE Y GASLY, ¿ANTE UN SUEÑO IMPOSIBLE?
El binomio galo sorprendió a todos logrando una 'pole position' histórica para ellos. Tanto Alpine como el piloto consiguieron su primera en la Fórmula 1. Mantener la posición será altamente complicado teniendo en cuenta que la superioridad de Mercedes, Ferrari y McLaren es notoria. Gasly ya ganó en Monza allá por 2020 cuando corría para AlphaTauri (actuales Racing Bulls). Por soñar que no quede.
BIENVENIDOS A LA CARRERA DEL GP DE ITALIA
Buenas tardes a todos. En poco más de una hora comenzará la carrera del Gran Premio de Italia en Monza. El histórico 'templo de la velocidad', aunque para pilotos como Alonso ya no lo es, fue escenario de un hecho sorprendente en 'quali'. Un Alpine, el de Pierre Gasly, partirá desde la pole por primera vez en la historia de la marca desde su rebranding. George Russell partirá desde la segunda posición para acabar con el sueño del equipo galo. Ojo con los Ferrari que parten desde la segunda línea y quieren dar una alegría a sus 'tifosi' en la carrera en casa. ¡Gran carrera hay por delante!