Desolación en Aston Martin: el motor Honda pierde CV y el chasis de Newey podría ser otro problema

La asociación del equipo británico con el motorista japonés no ha empezado con buen pie, y a eso se suma que el chasis de Adrian Newey podría ser un contratiempo.

El año 2026 de Aston Martin está siendo para olvidar. Las primeras tres citas del calendario se han convertido en una pesadilla para el equipo británico en una temporada que estaba cargada de ilusiones con el primer coche de Adrian Newey.

Según apunta 'Motorsport.com', al motor Honda del Aston Martin le podrían faltar 100CV de potencia, que sumado al problema de las vibraciones, hace que el AMR26 sea el coche más lento de la parrilla y que incluso, ya haya empeorado al McLaren-Honda con un coche que solo ha podido terminar una carrera en lo que va de temporada.

En abril no habrá Fórmula 1 tras la cancelación del GP de Baréin y del de Arabia Saudí, por lo que puede ser un mes de parón que Honda aproveche para mejorar su motor de cara a la próxima cita de Miami.

Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda, habló tras el último GP de Japón sobre los planes de la marca nipona para este mes: "Podemos centrarnos en mejorar la configuración de los datos y también en mejorar el rendimiento del propio motor en el banco de pruebas. Ese es nuestro principal objetivo. También queremos mejorar la precisión de nuestra gestión energética y optimizar la conducción, para poder rendir al máximo y afrontar la próxima carrera en Miami".

Sin embargo, el principal problema de Aston Martin podría ser otro. El diseño tan agresivo del chasis de Adrian Newey, que sorprendió a todo el mundo en el shakedown de Barcelona, podría haber generado vibraciones que no aparecían en el banco de pruebas de Honda.

Además, algunos medios ya apuntan que si el Aston Martin tuviera el mejor motor actual de la parrilla, el motor Mercedes, estarían peleando en la zona media, y ni siquiera lucharían por las posiciones de cabeza.

Un momento delicado para los de Silverstone, que esperan dar un pasito hacia delante en el próximo gran premio. Miami acogerá la cuarta cita del calendario del 1 al 3 de mayo tras el parón, donde veremos si Aston Martin puede resolver los problemas que están haciendo que sean el último equipo.