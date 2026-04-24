La historia del repartidor que recogió un premio a Edwin Congo en Gijón: "No me ofrecieron ir a recogerlo"

Un repartidor posó con un trofeo que era para Edwin Congo y él asegura que el club se lo envió directamente a su casa.

Edwin Congo se llevó el premio 'El Molinón de Plata' en Gijón, pero no pudo recogerlo. Lo hizo un repartidor en su lugar. Se lo ha contado a Josep Pedrerol en 'El Cafelito'.

"No me ofrecieron ir a recoger el premio, me lo mandaron por correo. Si me hubieran dicho que fuera a recogerlo, habría ido", cuenta el exjugador del Sporting de Gijón.

En el acto se vio a un repartidor posando con el trofeo. Una imagen surrealista. "Yo no mandé a nadie", se defiende.

Congo sí guarda ese trofeo en su casa. Una de las entregas más surrealistas que se recuerdan en el mundo del fútbol.