Haas ha sentenciado a Mick Schumacher. O al menos eso se dice desde el paddock de la Fórmula 1. Los medios especializados hablan ya de Nico Hulkenberg como el sustituto del hijo de Michael Schumacher. Sin embargo, su tío Ralf ha salido a defenderle de las críticas.

"Cualquier cosa es posible, por supuesto, si nos fijamos en las últimas carreras, ¿Quién sabe? Puede que Magnussen no esté sujeto al asiento con tanta firmeza ya. Si observamos las carreras desde Silverstone, tenemos que concluir que Mick es el más estable y el mejor de los dos pilotos", comentó Ralf Schumacher a 'Sky Alemania'.

El tío de Mick afirma que es el piloto danés el que podría peligrar de cara a 2023 y apuesta por dos alemanes en Haas la próxima temporada: "Ha tenido también algo de mala suerte con las estrategias equivocadas. En la última carrera, Mick era seis décimas más rápido que Magnussen, así que esperemos a las próximas carreras. Espero que Haas tome una decisión pronto. Quizás el próximo año tengamos a dos alemanes en la parrilla de Fórmula 1".

Esta argumentación va apoyada del resultado en el Gran Premio de México, en el que Mick acabó por delante de Magnussen, aunque ambos acabaron doblados y muy lejos de los puntos. Además, Ralf hace hincapié en la presencia de dos alemanes (Hulkenberg) dado que el principal patrocinador de Haas es '1&1', un patrocinador alemán con un gran impacto en el presupuesto de la escudería estadounidense.

Desde la escudería desconfían de Mick

La decisión de renovar a Mick Schumacher acabará recayendo sobre Gene Haas, dueño de la escudería, que en declaraciones de 'AP' reafirmó las dudas que tienen en el hijo del heptacampeón del mundo: "Creo que Mick tiene mucho potencial, pero sabes que cuesta una fortuna y ha destrozado muchos cosas que nos han costado mucho dinero que simplemente no tenemos".

Mirando a la clasificación, Mick ha sumado 12 puntos esta temporada, la mitad que Kevin Magnussen. En cambio, los accidentes que ha sufrido han sido importantes, con dos de ellos bastante graves: Arabia Saudí y Mónaco. Allí, Mick sufrió accidentes que acabaron partiendo por la mitad su monoplaza y cuyas reparaciones superaron el millón de euros cada una.

Además, al mismo tiempo que exigen resultados al alemán, Mick tiene la presión de saber que negocian paralelamente con Nico Hulkenberg, como el propio piloto reserva de Aston Martin confirmó: "No es mi decisión. Las negociaciones aún están en curso y soy relativamente optimista. Hay que tener un poco más de paciencia".

Hasta desde otros equipos se ve la desconfianza que los estadounidenses tienen con Schumacher. Helmut Marko, asesor de Red Bull, así lo comentó a 'RTL': "Cuando un equipo critica tanto al piloto en público, como ha ocurrido, demuestra que hay una falta de confianza dentro del equipo".

Pese a ello, parece que Haas dará a Mick las dos carreras restantes de margen para demostrar que merece el asiento y los objetivos están macados: sumar puntos y no costar dinero al equipo.

Y sin Fórmula 1, ¿qué le queda a Mick?

Si Haas decide no renovar a Mick, al alemán no le queda sitio en la Fórmula 1, o al menos no de forma titular. El único asiento libre restante es el de Williams, pero Jost Capito (jefe del equipo) afirmó que el asiento será para Logan Sargeant si consigue los puntos necesarios de la superlicencia. Y es bastante factible que lo haga ya que, a falta de una carrera en F2, tendría que caer cinco posiciones en el Mundial para no hacerlo.

Además, Mick Schumacher ya no es piloto de la academia Ferrari. Esta temporada finaliza su contrato con los italianos y no habrá renovación, por lo que ser su piloto reserva o recibir su ayuda para encontrar otro asiento parece una utopía. Y la mayoría de escuderías ya tienen cerrados a sus pilotos reservas para 2023.

Por tanto, al alemán le queda Haas... o irse fuera de la Fórmula 1. Las opciones son varias, siguiendo la estela de varios pilotos de la Fórmula 1. La primera de ellas sería la IndyCar, competición que empieza a oírse con frecuencia en el 'Gran Circo' tras la participación en unos libres de Álex Palou, algo que también hará Patricio O'Ward o el caso Colton Herta, que estuvo cerca de AlphaTauri hasta que la FIA le denegó la superlicencia.

Allí quedan varios asientos libres y varios pilotos salidos de la Fórmula 1 han recalado allí. Marcus Ericsson, que pasó sin pena ni gloria por la F1, es uno de los referentes de la categoría. O Romain Grosjean, que precisamente hizo el camino que se podría plantear Mick, de Hass a la IndyCar.

La otra opción más factible es el WEC, campeonato de resistencia. Allí Kamui Kobayashi o Brandon Hartley encontraron el sitio que no lograron en Fórmula 1. Esta temporada llega a la competición el Hypercar de Ferrari, por lo que podría ser una opción bastante factible competir con ellos.

Sin embargo, Mick Schumacher va a apurar su última opción en Fórmula 1. Pese a la presión de Hulkenberg o las críticas de Gene Haas, en sus resultados en Brasil y Abu Dabi dependerá su continuidad.