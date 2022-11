Mick Schumacher tiene las horas contadas en Haas. Todo apunta a que el joven alemán saldrá del equipo a final de temporada y le sustituirá Nico Hulkenberg. Este movimiento hará que tanto Hulkenberg como Kevin Magnussen sean compañeros de equipo, siendo dos pilotos que en el pasado tuvieron varios momentos de tensión, especialmente tras el GP de Hungría en el año 2017.

Hulkenberg fue a decirle tras la carrera, frente a la prensa, que era el piloto más antideportivo de la parrilla, a lo que Magnussen le contestó: "chup*** las pelotas".

El danés ha hablado para calmar la situación. "He dicho muchas veces que no tengo ningún problema con Nico", comenta en 'RacingNews365.com'. "Tengo respeto hacia Nico como piloto de carreras. No lo conozco como persona, pero siempre lo he respetado como piloto, así que no tendría ningún problema", añade.

A pesar de los fuertes rumores, que vienen por el fichaje de Stoffel Vandoorne por Aston Martin como piloto de reserva (puesto actual de Hulkenberg), Magnussen no se ha posicionado ni a favor ni en contra sobre si Hulkenberg debería ocupar el asiento del otro Haas en 2023.

Elogios para Mick Schumacher

Por otro lado, ha querido elogiar a su todavía compañero de equipo, Mick Schumacher. El alemán tuvo un inicio de temporada muy complicado, con graves accidentes que han costado mucho dinero a la escudería, pero ha ido mejorando, incluso logrando sus primeros puntos en la Fórmula 1.

"Mick está haciendo un buen trabajo en este momento. Tuvo algunos problemas a principios de año y algunos accidentes, pero es más rápido ahora".

El jefe de Haas, Guenther Steiner, ha asegurado que antes de la carrera en Abu Dhabi se sabrá quién será el compañero de Magnussen en 2023. Hulkenberg, que ha pedido paciencia, llegó incluso a disputar dos carreras este año a principio de temporada sustituyendo a Sebastian Vettel.