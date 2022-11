Max Verstappen es bicampeón de la Fórmula 1. Lejos queda aquel niño que empezaba a deslumbrar en Toro Rosso, entonces el equipo filial de Red Bull. Todos en el paddock alucinan sobre su mejora como piloto. Y Carlos Sainz, que ha compartido equipo con él, sabe de lo que habla.

En declaraciones a la web oficial de la Fórmula 1, Sainz analiza todo lo que ha logrado el neerlandés: "No creo que deba dar más elogios a Max por lo que ha hecho este año, creo que es bastante obvio que ha hecho un muy buen trabajo".

"Todos pueden ver lo bien que se ha desempeñado y lo bien que ha rendido esta temporada, especialmente después de un comienzo de año complicado con un par de abandonos, cómo lograron recuperarse y acumular muchas victorias, muchos buenos momentos durante el año", comenta el de Ferrari.

"Desde el primer día hasta el año ocho, evolucionas enormemente. Seguro que ha evolucionado en todos los aspectos. No hay ninguna en la que no haya evolucionado y la forma en que ha logrado seguir haciéndolo paso a paso, mejorando todo… porque no hay nada que no podamos mejorar en ocho años", indica.

Sobre Red Bull, cree que han sido inalcanzables hasta sus constantes evoluciones: "Han sido constantes y fuertes en las áreas en las que no hemos podido ser tan fuertes. Felicitaciones a él, felicitaciones a Red Bull, porque se lo merecen".

Verstappen y Red Bull han dominado con puño de hierro el actual campeonato. Mucho más sencillo para ellos que en 2021, donde hasta la última vuelta de la última carrera Lewis Hamilton peleó por el campeonato. ¿Dónde está el techo de Verstappen?, ¿seguirá dominando durante los próximos años?

En este 2022 ha roto el récord de victorias en una misma temporada, superando a Michael Schumacher. Un récord más para su palmarés. Y seguro que en los próximos tiempos seguirá rompiendo algunos récords más.