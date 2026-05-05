La cruel y despiadada arma de Irán en Ormuz: delfines kamikazes que explotarían al paso de los buques

El contexto Según 'The Wall Street Journal', Irán está valorando la posibilidad de amarrar a estos mamíferos minas. Algo terrible, pero no novedoso. Tal y como se desclasificó en los 90, EEUU ya usó a estos mamíferos como arma en la guerra de Vietnam.

En el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, se ha planteado el uso de delfines con explosivos como arma en el estrecho de Ormuz, según algunos informes. Este método cruel implicaría equipar a los mamíferos con minas para atacar buques enemigos. Aunque el secretario de Guerra de Trump, Pete Hegseth, no confirmó ni negó el uso de delfines kamikazes, medios estadounidenses afirman que Irán está considerando esta táctica. Desde los años 60, el Pentágono ha entrenado delfines para fines militares, y ahora Irán podría estar haciendo lo mismo, según 'The Wall Street Journal' y otras fuentes.

Cuando creíamos que en la guerra de Oriente Medio, la que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán, habíamos visto de todo, descubrimos que estábamos muy equivocados. Que en la guerra, todo vale, hasta atar bombas al cuerpo de animales para atacar al enemigo. En el caso de Irán, según algunos medios, con la intención de asegurar el estrecho de Ormuz: defines kamikazes.

Por ello, la pregunta del momento es: ¿se están utilizando realmente como arma delfines cargados de explosivos en Ormuz? Un método especialmente cruel y despiadado, porque los equiparían con minas para hacerlas explotar cuando un buque intente romper el bloqueo. Medios estadounidenses revelan que Irán ya está estudiando este método y en Washington, en la tarde de este martes, esto es lo que ha dicho el secretario de Guerra de Donald Trump, porque no ha negado el uso de delfines u otro animal explosivo o kamikaze.

"No puedo confirmar ni desmentir si disponemos de delfines kamikazes, pero sí puedo confirmar que ellos no los tienen", ha relatado Pete Hegseth en una rueda de prensa, en el Pentágono.

Y aunque los delfines deberían estar nadando tranquilamente en los mares, Teherán y Washington los habrían reclutado para sus enfrentamientos de guerra. Según ha publicado 'The Wall Street Journal', Irán está valorando la posibilidad de amarrar a estos mamíferos con minas que detonarían los barcos que quieran cruzar el bloqueado y contrabloqueado estrecho de Ormuz.

La cruel y despiadada arma de Irán en Ormuz: delfines kamikazes que explotarían al paso de los buques

Incluso, cuentas oficiales iraníes han publicado esta posibilidad. Aunque también circulan vídeos generados por inteligencia artificial para jactarse del poder decisivo que podrían tener los animales en esta guerra.

Irán saca así pecho de su ejército de delfines: desde principios de los años 2000 habría comprado y entrenado a varios ejemplares. Y no son los únicos, porque hay que recordar a los delfines del Programa de Mamíferos Marinos de la Armada de Estados Unidos. Porque sí, desde los años 60, el Pentágono viene entrenando a estos animales. A pesar de haber participado en guerras como la de Vietnam, no se conoció hasta que la información relativa a su uso como arma fue desclasificada en los 90.

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