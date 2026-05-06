Un expiloto de MotoGP ve "algo especial" en la dupla de Marc Márquez y Pedro Acosta en Ducati

Carlos Checa ha analizado la posibilidad de que el vigente campeón y la promesa de KTM compartan garaje en 2027 en medio del mercado de fichajes.

El futuro de muchos pilotos de MotoGP continúa siendo una incógnita. A pesar de los múltiples rumores que han ido circulando, algunos corredores como Pedro Acosta, Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Álex y Marc Márquez todavía no han hecho oficial su decisión, por lo que en las próximas semanas es probable que se anuncie.

Los dos movimientos más esperados son los de Acosta y Marc Márquez. Ambos pilotos españoles se encuentran en su último año de contrato y se ha planteado la posibilidad de juntarlos en Ducati. Para ello, el vigente campeón tendría que renovar a expensas de su lesión en el hombro derecho, y Bagnaia tendría que salir.

Aprilia es el posible destino del italiano. Aunque aún no ha oficializado su salida, los de Borgo Panigale ya están en busca de su reemplazo. Ahí es donde entra Acosta, quien podría conformar una dupla española con el mayor de los Márquez.

"En cuanto a deportividad, rivalidad, yo creo que el equipo de Pedro y Marc es algo especial, porque es el presente, con la experiencia, con la capacidad, etc. Ese binomio con probablemente un piloto que quiera coger ese relevo y tener esa situación en el mismo equipo, pues bueno, puede ser interesante", analiza Carlos Checa, expiloto, en 'Motosan'.

"Después otra cosa, veremos un poco quién se lleva el gato al agua, pero bueno, aún eso está por llegar, pero sí que creo que cualquier equipo del paddock poder tener a Marc y Pedro sería el sueño de cualquier mánager", añade Checa, mostrando su postura acerca de la posible dupla entre Márquez y Acosta.