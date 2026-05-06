Muere la periodista Soledad Gallego-Díaz, primera mujer directora del diario 'El País'

¿Por qué es importante? Gallego-Díaz desarrolló la mayor parte de su carrera como cronista política y parlamentaria y logró "la gran exclusiva de la Transición", la publicación del borrador de la Constitución de 1978, según destaca el medio en el que desarrolló gran parte de su vida profesional desde su fundación en 1976.

La periodista Soledad Gallego-Díaz ha fallecido este martes a los 75 años, según ha informado 'El País', medio del que fue la primera directora mujer. Gallego-Diaz fue, además, corresponsal en numerosas capitales del mundo y logró "la gran exclusiva de la Transición", la publicación del borrador de la Constitución de 1978, según destaca el medio en el que desarrolló gran parte de su vida profesional desde su fundación en 1976.

En 2018 se convirtió en la primera mujer en ocupar la dirección del periódico, cargo que ostentó hasta 2020. La mayor parte de su carrera la desarrolló como cronista política y parlamentaria. Fue corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires. Estudió Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y empezó su trayectoria en la Agencia Pyresa, aún bajo la dictadura franquista, y cubrió la Transición en 'Cuadernos para el Diálogo' y el diario del grupo Prisa.

Recibió diversos premios, entre ellos el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Margarita Rivière al rigor periodístico con visión de género; o el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado esta noche la muerte de Gallego-Díaz: "Tristes. Despedimos a Sol Gallego-Díaz, una de las grandes periodistas de nuestro país", ha escrito en X.

"Referente de rigor, independencia y compromiso con la verdad, ayudó a construir una prensa libre y exigente, imprescindible para nuestra democracia. Mi cariño para su familia, sus compañeros y para todos quienes aprendimos de ella y la admiramos", ha agregado en la publicación.

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