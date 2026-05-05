El monólogo de Marc Giró sobre las terapias de conversión a homosexuales: "¿No hemos quedado en que no hay que enrocarse en identidades férreas?"

Marc Giró reflexiona en su ya tradicional monólogo sobre una noticia que no consigue quitarse "de la cabeza": "La absolución del hombre que amenazó con 'hacer heterosexual a hostias' a un joven en el Orgullo".

Marc Giró arranca su tercer programa de Cara al Show con su ya tradicional monólogo en el plató, donde, esta vez, reflexiona sobre "una noticia de hace unos meses". Y es que el presentador confiesa que no consigue quitarse "de la cabeza" que la Justicia haya "confirmado la absolución del hombre que amenazó con 'hacer heterosexual a hostias' a un joven en el Orgullo".

"Los hechos pasaron en 2019 durante la celebración del Orgullo en el centro de Barcelona", cuenta Giró, que explica que "el joven vejado estaba en un conocido establecimiento de comida rápida y fue increpado por un hombre que le amenazó con darle una hostia con la que la mariconería se la iba a quitar". "El chaval agredido aguantó el tipo como un héroe", señala Giró, que, sin embargo, lamenta que "nadie movió un dedo para defenderle, empezando por los de seguridad del local". Por otro lado, la Fiscalía ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Supremo.

"Menos mal", destaca Marc Giró, que, no obstante, se pregunta, "sin querer entrar en polémicas", si "puede uno convertirse en heterosexual a hostias": "O lo que viene a ser lo mismo, ¿se puede dejar de ser homosexual a hostias?, porque, oye, ¿no hemos acordado que estamos por lo queer y que no hay que enrocarse en identidades férreas ni en apriorismos de género?". "¿Somos o no somos fluides?", pregunta el presentador de Cara al Show, que ironiza: "¿Y si alguien quiere dejar de ser homosexual libremente estamos a caso presas de nuestros prejuicios izquierdosos desperdiciando una terapia de conversión baratísima y posiblemente eficaz?".

"Es, por eso, por lo que hoy me gustaría comprobar en directo si es posible dejar de ser homosexual a hostias", afirma Marc Giró, que pide que entre "un mariquita" a plató para realizar este experimento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.