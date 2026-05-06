La jefa de Gresini recuerda la presión que vivió Alex Márquez cuando ficharon a Marc: "Tuvimos que pararle"

Nadia Padovani, jefa del equipo Gresini, habla de cómo fue la llegada de Marc Márquez al equipo y las dificultades que atravesó Alex.

Marc Márquez anunció su salida de Honda para apostar por Gresini, un equipo satélite. Fue una sorpresa teniendo en cuenta de dónde venía, pero el campeón quería volver a sentirse competitivo. Saber si podía volver a luchar por todo. Y su etapa allí le confirmó que efectivamente era así.

Nadia Padovani, jefa del equipo Gresini, ha contado en 'Motosan' cómo fue la llegada de Marc y cómo Alex, su hermano, lo pasó mal al principio.

"Alex sentía la presión e intentó al principio imitar a Marc; eso no funcionó. Tuvimos que pararle y decirle que pilotase la moto según su propio estilo. Solo entonces encontró su camino", explica Padovani.

Ser mujer en el paddock de MotoGP

Nadia también ha contado las dificultades con las que se ha encontrado al liderar un equipo de MotoGP siendo mujer: "Al principio no me conocía nadie. No me veían como una persona activa dentro del grupo, sino solo como la mujer de Fausto, que venía a las carreras porque le divertía".

"Quería trabajar duro en mí misma para demostrar que también una mujer puede obtener resultados en este mundo. Los resultados debían hablar por mí. Ya no pienso en que soy la primera directora de equipo. Solo trabajo", cierra Padovani.