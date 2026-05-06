El halago de un tenista argentino a Rafa Jódar antes de su debut en Roma: "Es un jugador muy..."

Tomás Martín Etcheverry, que batió al español en dos mangas (7-5, 6-4) en Miami, ha destacado la capacidad de Jódar para emplear todos los tiros posibles en su juego.

Rafa Jódar es la nueva sensación del circuito ATP. El joven tenista de 19 años ha irrumpido en el tenis profesional de forma excepcional y ya se ha convertido en el tenista español más prometedor, por detrás de Carlos Alcaraz.

Con su triunfo en el ATP 250 de Marrakech y su excelente paso por el Torneo Conde de Godó y los Masters 1000 de Miami y Madrid, los encomios hacia Jódar no cesan. Después de caer frente a Jannik Sinner, el español ha sido elogiado por el propio tenista italiano y muchos de sus rivales a los que ha enfrentado.

El último tenista que ha dedicado unas palabras al español ha sido su verdugo en Miami: Tomás Martín Etcheverry. El argentino, que batió al de Leganés en dos mangas (7-5, 6-4) en el segundo Masters 1000 del calendario, ha aplaudido su estilo de juego.

"Recién ahora está arrancando, pero, como dijiste, con números mejores que los de Djokovic y todos los monstruos. Y recién sale del 'college'. O sea, está dando sus primeros pasos. No sé, el otro día me dijeron que eran los primeros 13 partidos en polvo y perdió solo uno", comentó Etcheverry en el pódcast 'El Raquetazo'.

A su vez, el argentino aseguró que "todavía va a poder incorporar más cosas" a su juego a medida que vaya creciendo y obteniendo experiencia, pero se ha quedado impresionado por un aspecto del español.

"Tiene todos los tiros. Es un chico que tiene todos los tiros. De revés paralelo, derecha, se mete en el segundo saque, saca bien. Un jugador muy, muy, muy peligroso", concluyó Martín Etcheverry halagando a Jódar.