Juicio por el caso mascarillas, en directo | Anticorrupción desmonta a Aldama y defiende que Sánchez "no era" el número uno de la "organización criminal" de Ábalos

Para Anticorrupción, el pago del piso de Jésica es "el comienzo de la corrupción" El fiscal jefe Anticorrupción pasa a referirse el pago del piso de Jésica Rodríguez, lo cual define como "el comienzo de la corrupción" de esta trama. Para Luzón, el pago es un "claro beneficio" para Ábalos, cuya relación con Jésica "está acreditada". Sobre la contratación de Jésica en empresas públicas, Luzón considera que las empresas públicas "no pueden ser el refugio de familiares y amigos y tampoco las sobrinas". "Se asume con orgullo y naturalidad haber ayudado a amiga a obtener empleo como decía Koldo y alardea", denuncia Luzón, que señala que "los meros deseos del ministro se convierten en órdenes ejecutivas" y afea el nombramiento de Koldo como asesor en Renfe: "Se coloca a un asesor claramente incompetente". Compartir en X

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La premisa de la trama era "garantizar el máximo beneficio de Aldama" Alejandro Luzón explica que la compra de mascarillas para el Ministerio de Transportes fue irregular porque "se cerró a nuevas ofertas" que llegaron después porque la premisa era "garantizar el máximo beneficio de Aldama". "Los informes coinciden en la distorsión", asegura el fiscal jefe Anticorrupción, que considera "demostrado" el papel de Ábalos en la decisión de aumentar el número de mascarillas y considera que "lo relevante" es que tanto el exministro como Koldo acordaron con Aldama la compra de ocho millones de mascarillas y no de cuatro. Compartir en X

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Según Luzón, la conducta ilícita "es que había acuerdo previo con Aldama" Alejandro Luzón explica que no puede servir de referencia a la causa el precio de las mascarillas porque "no había mercado" y los precios "eran muy dispares" y "dependían de muchas circunstancias". "El precio ofertado de Soluciones de Gestión era correcto y adecuado y por eso no acusamos de malversación", cuenta el fiscal jefe Anticorrupción, que incide en que la conducta ilícita "es que habia acuerdo previo con Aldama". "El número de mascarillas lo decide la empresa conforme a sus deseos y eso también lo dice la auditoría del Ministerio", afirma. Compartir en X

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Luzón cita el cuplé 'La chica del 17': ¿De dónde saca pa' tanto? ¡Cómo destaca!" Continúa el fiscal jefe Anticorrupción destacando el hecho de que se pregunte "dónde está el dinero", con la frase de Ábalos preguntándose dónde estaba "el gran caso de corrupción" cuando 'solo' le habían localizado 94.000 euros sin justificación. "Ábalos no precisa de sus cuentas para cubrir sus necesidades. Koldo se escandaliza de que se haya gastado 470.000 euros en dos años", asegura Alejandro Luzón, que ha citado el cuplé 'La chica del 17' ("¿De dónde saca pa' tanto? ¡Cómo destaca!") y al capitán Renault, de la película Casablanca ("Koldo, qué escándalo, que me dicen que Aldama viene mucho por aquí"). Compartir en X

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Explicaciones "inconsistentes" y una declaración "pueril que resulta entre patética y conmovedora" Luzón recorre el "camino" de un caso que "comienza con favores" y en el que "probablemente fuera tanta la insistencia como poca la resistencia" de los implicados y "todo acabó en un pacto corruptor". "Las explicaciones son inconsistentes: la explicación del coche defectuoso es tan pueril que resulta entre patética y conmovedora", ha asegurado el fiscal jefe Anticorrupción sobre el viaje de Joseba, hermano de Koldo, a República Dominicana, que añade: "La explicación de Joseba de que viajó a conocer a una chica y a por pitaya ha quedado también desmontada, como contaba una divertida Arancha (Granell) a Serrano Costumero". Compartir en X

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Las pruebas contra Ábalos, Koldo y Aldama son "abundantísimas y demoledoras" "Ábalos no llama, para eso tiene a Koldo, tras el que está convenientemente parapetado. Su sombra (Jésica), su cadena de transmisión (Balas), podrían rodar cabezas u otras partes más íntimas de su anatomía, como le dijo de forma grosera Koldo a Pardo de Vera", cuenta Luzón, que explica que la intención de esta organización tenía "intención de perdurar en el tiempo". Sobre las "chistorras", "lechugas" y "folios", el fiscal jefe Anticorrupción asegura que había "una conciencia de antijuricidad". "Los delitos cometidos por la organización criminal pivotan sobre hechos plenamente acreditados. La prueba es abundantísima y demoledora", defiende Luzón. Compartir en X

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El fiscal jefe Anticorrupción habla de una "verdadera organización criminal" Alejandro Luzón está dando detalles sobre lo que denomina como una "verdadera organización criminal" conformada por José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, con cada uno de ellos contando con "varias personas orbitando a su alrededor". "No se trata de establecer un número 1, 2 y 3. No lo era el presidente del Gobierno, como le atribuye con notable desahogo Víctor de Aldama", asegura Luzón, que define a Aldama como "el elemento corruptor". Compartir en X

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Comienza la sesión con la intervención de Alejandro Luzón Comienza la última sesión del juicio en la sala segunda del Tribunal Supremo, donde hay, mucha más gente de público que de costumbre en la sala de vistas. Entre ellos Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional y penúltimo abogado de Ábalos; y Gloria Pascual, la abogada del PSOE en el caso Kitchen que representa a Adade, una de las ocho acusaciones populares personadas en la causa. Ayer pidieron intervenir por separado porque no están de acuerdo con la rebaja de penas a Aldama solicitada por el PP, que dirige la acusación popular unificada. Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción, comienza tomando la palabra. Compartir en X

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El PP no quiere que Aldama entre en prisión: pide una rebaja de pena para el conseguidor de la trama Koldo El abogado de Aldama discrepó el lunes de la "intensidad de atenuación apreciada" por el fiscal, en busca de una atenuante "muy cualificada" de confesión para rebajar en dos grados su condena y evitar su ingreso en prisión. Estas pretensiones sí han sido acogidas por las acusaciones populares que lidera el PP, que incidió en cómo la colaboración de Aldama ha favorecido el descubrimiento de otras conductas presuntamente delictivas, que se investigan en la Audiencia Nacional, y que este miércoles su abogado expondrá en su informe. Compartir en X

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Anticorrupción mantiene que Aldama no ha aportado nada más a la causa y que Ábalos conocía las acciones de Koldo Será el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien abra esta última jornada después de que el lunes confirmase sus peticiones de pena para los acusados: 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, a quien finalmente no aplicó la atenuante muy cualificada de confesión. Los acusa de delitos como organización criminal o cohecho y, en el caso de Ábalos y su exasesor -en prisión preventiva desde noviembre- también tráfico de influencias o malversación, entre otros. Con su informe, Luzón tratará de apuntalar su tesis de que Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama conformaron una organización criminal para cobrar comisiones de este empresario a cambio de favorecerle con contratos públicos y de influir a su favor en sus relaciones con la administración. Para ello se servirá de la declaración del propio Aldama, que reconoció esa tesis acusatoria y atribuyó a los otros acusados el cobro de mordidas millonarias, con un relato en el que hizo hincapié en su colaboración con la Justicia. Más información: Anticorrupción se mantiene en el caso mascarillas: Aldama no aporta nada más y Ábalos conocía las acciones de Koldo Compartir en X

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