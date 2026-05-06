Trump suspende la misión para escoltar a buques en Ormuz y habla de "progresos" para alcanzar un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca

El contexto Dos días después de anunciar el 'Proyecto Libertad', el presidente de Estados Unidos adopta esta nueva decisión "a petición de Pakistán y otros países" y con el objetivo de ver si el acuerdo "puede firmarse".

Donald Trump anunció la suspensión del operativo militar 'Proyecto Libertad' en el estrecho de Ormuz, tras las peticiones de Pakistán y otros países. Aunque el bloqueo naval continúa, Trump destacó un "tremendo éxito militar" en Irán y mencionó avances hacia un posible acuerdo definitivo con el país. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que la ofensiva ha concluido, iniciando una fase defensiva para facilitar la navegación. Irán aún no ha respondido, pero el conflicto ha impactado la economía global y las conversaciones de paz siguen sin resultados concretos, aunque con mediación de Pakistán.

Ni 48 horas han pasado desde que Donald Trump anunciase el despliegue del operativo militar 'Proyecto Libertad', cuyo objetivo era asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. En la madrugada de este miércoles, Trump ha anunciado que ese operativo queda suspendido "a petición de Pakistán y otros países", destacando también el "tremendo éxito militar" que dicen haber logrado sus tropas en Irán.

El objetivo, según explica el mandatario en Truth Social, es determinar si puede "firmarse" un acuerdo con Irán después de que se haya producido un "gran progreso" para cerrar un trato "completo y definitivo" con los iraníes. No obstante, el bloqueo naval en Ormuz seguirá vigente, después de que las fuerzas estadounidenses solo lograsen asegurar el paso de unos pocos buques mercantes.

Horas antes, su secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la ofensiva contra Irán "ha terminado", dando paso a una nueva fase con una operación "defensiva" cuyo objetivo es facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz. "La operación 'Furia Épica' terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa", explicó Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Teherán todavía no ha reaccionado al anuncio de Trump, que ha provocado que los futuros del petróleo crudo estadounidense hayan caído por debajo de los 100 dólares por barril.

Irán bloqueó el estrecho con amenazas de desplegar minas, drones, misiles y lanchas rápidas de ataque. Estados Unidos ha respondido bloqueando los puertos iraníes y estableciendo tránsitos escoltados para buques comerciales. El ejército estadounidense anunció el lunes la destrucción de varias embarcaciones pequeñas iraníes, así como de misiles de crucero y drones.

Una larga recuperación tras la guerra

Mientras Marco Rubio estaba hablando, la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo informó que un buque de carga había sido alcanzado por un proyectil en el estrecho. Al preguntársele qué tendría que hacer Irán para violar el alto el fuego, Trump respondió: "Saben lo que no deben hacer".

La guerra ha causado miles de muertos y ha sacudido la economía mundial. El director del Fondo Monetario Internacional declaró el martes que, incluso si el conflicto terminase de inmediato, se necesitarían entre tres y cuatro meses para afrontar las consecuencias.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto aún no han dado frutos. Las delegaciones de EEUU e Irán celebraron una ronda de conversaciones de paz cara a cara, pero los intentos de concertar nuevas reuniones fracasaron. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que las conversaciones de paz seguían avanzando con la mediación de Pakistán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.