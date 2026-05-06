Clavijo rechaza que el crucero afectado por hantavirus haga escala en Canarias y pide una "reunión urgente" con Sánchez

Los detalles Clavijo se pregunta por qué no es posible evacuar a los pasajeros del MV Hondius a sus respectivos países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, la capital de Cabo Verde, donde ahora está fondeado el crucero.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que reconsidere la decisión de trasladar a las islas un crucero afectado por un brote de hantavirus, ya que no se garantizan las condiciones de seguridad necesarias. Clavijo, desde Bruselas, ha expresado su preocupación por la falta de criterios técnicos e información suficiente para asegurar la tranquilidad de la población canaria. Además, está dispuesto a viajar a Madrid si Sánchez lo recibe y cuestiona por qué no evacuar a los pasajeros del MV Hondius desde Cabo Verde.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que reconsidere la decisión de desplazar a las islas al crucero afectado por un brote de hantavirus, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad.

"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", ha dicho a EFE Clavijo desde Bruselas, donde hoy tenía programada una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Clavijo ha precisado que está dispuesto a desplazarse a Madrid de inmediato si Pedro Sánchez acepta recibirlo y se pregunta por qué no es posible evacuar a los pasajeros del MV Hondius a sus respectivos países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, la capital de Cabo Verde, donde ahora está fondeado el crucero.

De esta manera, Clavijo ha criticado en una entrevista en Onda Cero que "si Praia no tiene medios es porque se les habrá hecho una petición técnica médica de una dimensión" y él, ha dicho, quiere "saber cuál es esa petición". "No es serio. Sin esa información no puedo permitir que entren en Canarias", ha señalado.

"Desconocemos el vector de contagio. ¿Por qué hay siete contagiados? ¿El virus ha mutado? Son muchas preguntas. En Canarias no trabajamos así. Los tiempos en los que las colonias tenemos que acatar lo que se decide en los gobiernos de turno se acabó. No vamos a acatar decisiones sin saber el riesgo al que vamos a someter a nuestra población", ha insistido el presidente canario.

Clavijo denuncia que el Gobierno de España "improvise"

Según ha explicado, este martes sobre las 14.00 del mediodía mantuvieron una reunión técnica con el Ejecutivo español donde "la decisión que aconsejaron los técnicos era que los pacientes pudiesen ser evacuados a Países Bajos y que el buque pudiese seguir a Países Bajos". Según ha indicado Clavijo en Onda Cero esa fue la decisión.

En cambio, a lo largo de la tarde ha criticado que tuvo "noticias contradictorias". "La ministra me dijo que estaba reunida con la OMS, que había una petición de auxilio de los Países Bajos y que, por lo tanto, el Gobierno de España iba a atender esa llamada de auxilio y se iba a trasladar el barco a Canarias", ha contado.

"Me quedé perplejo. Le trasladé que cuál había sido esa decisión técnica, en esa reunión en la que Canarias no había estado y que mis técnicos me seguían aconsejando que el plan A era el que nosotros manteníamos", ha reconocido Clavijo, quien ha señalado que el final de la conversación "no fue relajada".

Además, ha criticado que la ministra de Sanidad, Mónica García, no le dio "ninguna explicación" por el cambio de decisión. "Las decisiones tienen que tener criterios técnicos que no deben ser políticos o "oye, me hicieron petición de auxilio". No tenemos informe médico, es una improvisación del Gobierno de España", ha denunciado.

El presidente de Canarias ha reconocido que no comparte "ese cambio de criterio" y ha denunciado que "no hay información médica ni de epidemia que nos diga que la intervención no se pueda hacer allí y los pasajeros tengan que hacer ese viaje de tres días a Canarias". "Se puede hacer esa intervención donde el buque está ya", ha apuntado Clavijo, quien no entiende por qué esa atención de auxilio que pide la OMS no se puede realizar en Cabo Verde, donde se encuentra el crucero afectado.

Por ello, Clavijo ha asegurado que la OMS "tendrá que decir por qué no se puede atender" en Cabo Verde. "La OMS no creo que diga que un barco con riesgo de contagio tenga que navegar tres días", ha añadido, aunque ha matizado que, como no estuvieron en aquella reunión, no tienen "ningún escrito ni nada" que explique esa decisión.

Por su parte, fuentes de Moncloa han indicado a laSexta que desde este martes han estado en contacto con el Ministerio de Sanidad y el de Política Territorial. Han asegurado, además, que se está compartiendo información y le han pedido que "no contribuya al desasosiego de la población".

Sanidad acepta recibir al crucero afectado por hantavirus en Tenerife

Este martes por la noche, Sanidad anunció que aceptará recibir al crucero MV Hondius afectado por hantavirus en las Islas Canarias "en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".

La OMS aseguró que Cabo Verde no puede realizar esta operación y que las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias. España, indican desde el Ejecutivo, tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.