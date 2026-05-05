Los recados de Borja Sémper al PP y Vox en su vuelta: "más educación" contra el insulto y la construcción de vivienda como "verdadera prioridad nacional"

Entre líneas El portavoz del PP defiende a Sánchez de los recientes insultos de Abascal y es el primero del PP en condenar los ataques contra el presidente.

Borja Sémper, tras superar un cáncer de páncreas, ha asistido a su primer acto público donde ha criticado la normalización del insulto en la política. En el Fórum Europa, como portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Sémper pidió "más sensatez y más educación" a todas las formaciones políticas. Ha rechazado participar en insultos y divisiones, reprochando a Vox y a Santiago Abascal por insultar a Pedro Sánchez. Sémper se distancia de sus compañeros de partido, que han atacado a Sánchez en el pasado, y critica la deshumanización del inmigrante promovida por Vox, enfatizando la importancia de construir vivienda.

Borja Sémper ha acudido este martes a su primer acto público tras superar el cáncer de páncreas y ha dejado claro que no piensa aceptar que los insultos sean la tónica general de la política. En contra de lo que suelen hacer sus compañeros de partido, Sémper ha reprochado a Vox y a Santiago Abascal sus insultos a Pedro Sánchez.

Durante su intervención en Fórum Europa, el portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, ha pedido "más sensatez y más educación" a todas las formaciones. "Yo no voy a participar en el circo, en insultos, en shows y en acciones políticas para dividir", ha advertido.

Al mismo tiempo, ha denunciado la normalización del insulto en política. "Hemos normalizado el insulto. Hace tres días, el líder del tercer partido de España (Santiago Abascal) le llamaba 'mierda' al presidente; pero es que hace dos, un ministro de España decía, refiriéndose al líder de la oposición, 'qué asco me da este tío'", ha expresado, en referencia a una publicación de Óscar Puente en X.

Se trata de una subida de tono intolerable para el portavoz del PP, que se "rebela" contra eso. Una actitud de mesura y diálogo que contrasta con el talante de otros compañeros, que en otras ocasiones han lanzado ataques contra Sánchez, al que han tildado de "macarra", "hooligan", "pequeño dictador", o que tiene "un tic patológico".

"Cuando Sánchez abandone la política, volveremos a una política donde el insulto quede desterrado para siempre", justificaba Miguel Tellado, secretario general del PP, en una entrevista en 'Cadena Ser'. Y es que, hasta Feijóo ha bromeado con el polémico "me gusta la fruta" de Ayuso.

Alejado de ese enfoque de Génova, Sémper también se ha plantado ante Vox. "A nuestra derecha, muros muy altos para que no entre nadie... Deshumanización del inmigrante y rechazo al diferente", ha criticado, a pesar de que los gobiernos de Aragón y Extremadura recién estrenados se han conformado gracias a la prioridad nacional.

"Que nadie se equivoque, esta es la verdadera prioridad nacional: construir vivienda como si no hubiera un mañana", ha apostillado, a la vez que ha criticado que el partido de ultraderecha se mueve por "el enfrentamiento con todo el que les lleve la contraria, aunque sea la Iglesia católica".

Respuesta de Vox

Abascal ha respondido a los reproches de Sémper, afirmando que está "muy lejos, lejísimos" de sus posiciones. El líder de Vox ha celebrado la vuelta a la política del portavoz nacional del PP, y ha recordado que estuvo "muy cerca" de él, añadiendo que desde hace un tiempo está "muy lejos, lejísimos".

Abascal responde a las críticas de Sémper a Vox

En concreto, ha marcado distancias con la idea de Sémper que dice que "hay que entenderse con todos" los partidos políticos, "incluso con Bildu". Pese a todo, ha manifestado que el dirigente del PP ha sido "una persona que en los momentos difíciles estuvo donde había que estar" y eso ha querido "reconocérselo".

En relación con el planteamiento de Sémper de que la "prioridad nacional" debe ser la vivienda, Abascal ha asegurado que esto es "precisamente lo que dice Vox".

"La prioridad nacional es ayudar a los españoles más desfavorecidos, pero no puede ser prioridad nacional hacer que estos vean que los extranjeros pasen por encima de ellos en esos procesos de acceso a la ayuda social y a la vivienda", ha aclarado. "Yo creo que hasta podríamos ponernos de acuerdo en todo eso si tenemos una conversación serena", ha sentenciado.

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