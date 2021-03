Sebastian Vettel y Aston Martin son dos de los grandes nombres de este Mundial de Fórmula 1 de 2021. Junto con Alpine y Fernando Alonso, esta nueva pareja es una incógnita. Primero, por ser el equipo británico un 'recién llegado', y segundo, por el propio tetracampeón alemán.

Y es que el expiloto de Ferrari lleva un par de años, sobre todo un año 2020 para olvidar, en los que no ha dado lo mejor que podía tener quizá lastrado por un coche que no estaba a la altura. Sin embargo, en Aston Martin no tienen dudas de su talento.

Es más, creen que está incluso mejor que cuando ganó sus cuatro títulos en Red Bull, según cuenta Andrew Green, director técnico de Aston Martin.

"Vamos a sacar lo mejor de Vettel. Está en el mejor momento de su carrera. Si no podemos sacar lo mejor que tiene será culpa nuestra", dijo tajante en declaraciones en la web oficial de la F1.

Green habla maravillas de Vettel: "Se ha integrado muy rápido en el equipo. Su contribución al proyecto comenzó de inmediato".

Tras tan solo un día de 'filming day', Green ya realiza comparaciones entre Vettel y Sergio Pérez, ex Racing Point ahora en Red Bull.

"Pérez era más extremo a la hora de conducir. Brillaba en algunos circuitos, pero en otros no. En cuanto a Vettel, tiene su propio estilo de conducción", relata Green.

Ahora, todo está en que el coche, como cuenta, "se adapte a él": "Hemos estado trabajando en eso, parece feliz con lo que hemos hecho".

