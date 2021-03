Sebastian Vettel sigue recordando a Ferrari aún con el mono verde de Aston Martin puesto. Lo cierto es que su memoria, eso sí, no es del todo feliz y alegre cuando menciona a la 'Scuderia', y es que en su presentación con el equipo británico de F1 ha dejado un mensaje que desde Reino Unido han vinculado claramente a Maranello.

Un mensaje que no es del todo positivo y no deja en buen lugar a los italianos, equipo en el que corrió desde 2015 hasta 2020 y con el que no fue capaz nunca de pelear por un Mundial hasta la última carrera.

"No se trata de aparentar. De una apariencia lujosa. De algo caro o de tener sillas de diseño en la oficina. Se trata de trabajo", dijo en alusión, posiblemente, al estilo de vida que hay en Ferrari.

'The Guardian', mismamente, ha vinculado estas palabras con el cómo vivió Vettel la experiencia Ferrari, sobre todo en un año en el que las cosas no salieron del todo bien.

"No es ningún secreto que el año pasado no era la persona más feliz. No fue por mi nivel, pero estoy en paz con ello", afirma Seb.

Y es que Vettel se ve aún con opciones de Mundial: "No soy demasiado viejo y todavía tengo bastante tiempo".

"Tengo otro campeón del mundo dentro de mí", comenta un piloto alemán que, con cuatro títulos en su haber, lleva sin degustar el sabor del campeonato desde aquellos años dominantes de Red Bull que terminaron cuando en 2014 el equipo Mercedes tomó el mando.

Ahora, hay una unidad potencia germana en su coche, un Aston Martin que recoge el testigo de Racing Point, monoplaza que el pasado año logró el triunfo en el GP de Sakhir gracias a Sergio Pérez.

