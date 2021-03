El Aston Martin AMR21 ya es una realidad. Este jueves el equipo presentó el monoplaza, uno de los más vistosos de la parrilla. Y en el acto no podía faltar Sebastian Vettel, fichaje estrella de la escudería con sus cuatro mundiales a la espalda.

Y quiere más. El alemán no se confirma y asegura que el gran objetivo de la temporada es ganar: "Si no no estaría aquí". "Ganar es el objetivo, como el de todos, y esa es la razón por la que corremos", afirma con rotundidad el ex de Ferrari.

"Soy uno de los pilotos veteranos en la parrilla, tengo más experiencia, y eso espero que nos sea de ayuda. Creo que la información que aportemos Lance y yo desde el coche será esencial para que el resto del equipo tenga claro lo que hay que hacer, detalla el piloto alemán.

Reconoce que 2020 fue un año muy difícil para él, con un Ferrari que estuvo muy lejos de los objetivos: "No tuve un buen año 2020, y el final no fue fácil. Eso sí, cuando más se acercaba el final de la temporada anterior, con más ganas miraba hacia este nuevo proyecto".

"Este equipo tiene mucho potencial, y en el pasado lo ha demostrado, logrando grandes resultados con recursos limitados. Con el límite de gastos esto cambiará en cierto punto, al igual que con la llegada de Aston Martin. Con ello viene nueva gente con mucho talento, que se une a un gran grupo como un muy buen añadido", finaliza.

Aston Martin es uno de los grandes atractivos de la parrilla. Y su puesta en escena fue espectacular, incluso con guiños a James Bond. El equipo verde vuelve a la Fórmula 1 y promete emociones fuertes. Vettel, ya saben, aspira a ganar.