¡Pudo acabar en tragedia! Los increíbles reflejos de Colapinto para evitar el accidente en la salida

El piloto argentino de Alpine tuvo que usar sus reflejos para esquivar a un RB durante la salida del Gran Premio de Australia.

Franco Colapinto esquivando a Liam Lawson en el GP de AustraliaFranco Colapinto esquivando a Liam Lawson en el GP de AustraliaCaptura de pantalla

Por los pelos. A nada se quedó Colapinto de llevarse puesto a Liam Lawson durante la salida del Gran Premio de Australia. El piloto de RB se quedó atascado, no partió lo suficentemente rápido y estuvo a punto de provocar un accidente múltiple.

Por suerte, Colapinto estuvo atento y esquivó al neozelandés con un movimiento de volante que le hizo derrapar. Absolutos reflejos de piloto de Fórmula 1. Sin embargo, hay que preguntarse el por qué de esto. Es cierto que Lawson fue el piloto que más problemas tuvo para salir, pero no fue el único.

Sin ir más lejos, los dos Mercedes también se quedaron anclados en los primeros metros. Russell perdió puesto con Leclerc, que salía 4º. Por su parte, Antonelli cayó varias posiciones más. Esto se debe a la dificultad añadida a salir de cero con este nuevo reglamento.

Mientras que los Ferrari son capaces de salir como un cohete, a otros les cuesta bastante iniciar la marcha. Problemas de este nuevo reglamento que, más tarde o más temprano, pueden provocar un accidente bastante serio.

Esta vez, Franco Colapinto pudo esquivar el obstáculo, pero lo que está claro es que esta situación volverá a repetirse. Bienvenidos, una vez más, a la nueva Fórmula 1.

