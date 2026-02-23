Franco Colapinto 'dispara' contra Fernando Alonso: ojo a cómo se ríe de Aston Martin

El piloto argentino de Alpine ha explicado que el rendimiento del AMR26 en los test le "sorprendió un montón", pero no para bien.

Finalizada la última jornada de test de pretemporada en Bahréin, Franco Colapinto concedió una entrevista a 'ESPN' en la que analizó lo visto en el trazado de Sakhir.

El argentino, en unas declaraciones que están generando mucha polémica, hizo leña del árbol caído de Aston Martin, que ha sido el equipo más lento y el que menos ha rodado en los test.

"Aston Martin me sorprendió un montón, veremos cómo llegan a Australia, pero sorprendieron para otro lado", dijo el piloto de Alpine.

A su vez, Colapinto apuntó que McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull serán los rivales a batir en un principio.

"Los cuatro de adelante ya sabíamos que iban a andar fuerte, a veces te sorprende la diferencia porque cuando decías que todos los equipos estuvieron desarrollando el coche desde el 1 de enero y ves que hay dos segundos de diferencia, te preguntas cómo puede ser, pero es la filosofía de cada escudería", ha explicado.

"Además están hace muchos años adelante trabajando de una forma, los túneles de viento son los mejores, los ingenieros también, entonces es una mezcla de cosas que hace que esas estructuras estén constantemente en la zona alta", ha zanjado.