Aston Martin se ciñe a los planes de Fernando Alonso: "Nuestro foco está en Australia 2026"

Andy Cowell, jefe de la escudería, asegura que están trabajando junto a Honda para llegar preparados a la primera cita de la temporada que viene.

Una de las frases más famosas de Fernando Alonso fue cuando le preguntaron en Mónaco qué esperaba para esa carrera. Demostró que su objetivo era a futuro: "Ganar en Australia 2026". Y ahora Aston Martin se está ciñendo a ese plan del bicampeón de la Fórmula 1.

Ha dicho Andy Cowell, en palabras que publica 'Motorspot' este jueves, que trabajan para llegar preparados a la primera cita del año que viene.

"Honda y nosotros estamos completamente centrados en 2026 y en trabajar juntos. Tenemos la ventaja de no estar distraídos suministrando motores a otro equipo. Todo nuestro foco está en el camino hacia la primera carrera de 2026, con investigación, desarrollo y pruebas tanto en Sakura como en Silverstone. Esa es nuestra prioridad", dice el jefe de la escudería verde.

Si logran desarrollar este monoplaza, el camino será más sencillo: "Un aspecto es hacer más rápido el coche de este año y sumar más puntos. El otro es poner a prueba nuestras herramientas y comprobar lo buenas que son".

"Cada vez que pasas de una idea a verla en pista y medir la correlación, mejoras tu proceso. Esa experiencia y confianza son útiles para el coche de 2026", explica el jefe de Fernando Alonso y de Lance Stroll. El objetivo, ya lo dijo el asturiano, está más que claro: Australia 2026.