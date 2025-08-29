Ahora

Tras dos demandas

Golpe a los aranceles de Trump: un tribunal de EEUU dictamina que la mayoría son ilegales

Los detalles El Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito Federal en Washington se ha pronunciado a favor de las dos demandas interpuestas contra los aranceles de la Administración Trump, una de ellas contra los gravámenes a China, Canadá y México.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, durante la reunión de gabinete de este martes.El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, durante la reunión de gabinete de este martes.Aaron Schwartz - EFE
El Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito Federal en Washington ha dictaminado este viernes que los aranceles impuestos por Donald Trump a medio mundo son, en su mayoría, ilegales, lo que supone un duro golpe a la política exterior del republicano y sus estrategia de imponer gravámenes a sus socios comerciales.

Según ha recogido la agencia Reuters, el tribunal (compuesto por tres jueces, uno de ellos nombrado por el presidente estadounidense en su primer mandato) ha dado por buenas dos demandas contra los aranceles de Trump: una presentada por cinco pequeñas empresas estadounidenses y otro por 12 estados estadounidenses liderados por demócratas.

Como recogen las demandas presentadas, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza los aranceles y recuerdan que en la Constitución se otorga al Congreso la autoridad para imponer impuestos y aranceles, matizando que cualquier delegación de esa autoridad debe ser explícita y limitada.

No obstante, la IEEPA también recoge que el presidente tiene la facultad de hacer frente a amenazas "inusuales y extraordinarias" durante emergencias nacionales, una vía a la que se agarró Trump cuando declaró una emergencia nacional en abril debido al hecho de que Estados Unidos importa más de lo que exporta, una situación que se venía repitiendo durante décadas.

Al igual que ha hecho el Gobierno de Trump con otras sentencias en su contra, se espera que apelen la decisión ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, el tribunal ha decidido mantener la vigencia de los aranceles hasta el próximo 14 de octubre para permitir a la Administración Trump esa posibilidad de la apelación.

