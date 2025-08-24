¡Volvió el vigente campeón! La increíble remontada de Jorge Martín en el GP de Hungría

El madrileño salió desde la decimosexta posición para terminar en cuarto lugar, tan solo por detrás del imbatible Márquez, un extraordinario Pedro Acosta y su compañero Marcco Bezzecchi. Jorge no pudo contener las lágrimas al entrar en el 'box' de Aprilia.

Jorge Martínha conseguido el mejor resultado de la temporada en el estreno del circuito de Balaton Park en el GP de Hungría. El madrileño arañó un punto en la carrera al sprint del sábado tras acabar en novena posición y se mostró muy optimista de cara a la carrera del domingo.

El vigente campeón del mundo recuperaba poco a poco sensaciones sobre su Apriliacon la referencia de Marco Bezzecchi, su compañero de equipo, como ejemplo de que la escudería está preparada para competir. Martín, después de atravesar una temporada muy complicada, echaba de menos la presión de luchar por cosas grandes. Aunque el piloto mantenía una seguridad y una confianza pasmosa a la hora de vaticinar que volvería a estar en los primeros puestos de la parrilla.

El madrileño advirtió que implementaría algún cambio en su moto para maximizar el rendimiento en esta carrera y, ciertamente, el resultado ha sido inmejorable. Desde la décimosexta posición, el de Aprilia dejó atrás hasta a doce competidores para terminar el GP en cuarta posición, a las puertas del podio. Solo por detrás de un imparable Marc Márquez, un increíble Pedro Acosta y su compañero de equipo, Marco Bezzecchi.

El resultado no preocupaba a Martín. El piloto estaba centrado en mejorar para reencontrarse con su mejor versión. Sin embargo, es imposible no mirar a la clasificación después de una actuación estelar que devuelve al vigente campeón al foco mediático y demuestra que el de Aprilia está de vuelta.