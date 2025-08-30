La pizarra de Xabi Alonso ya funciona: así fue el gol que inició la remontada del Madrid ante el Mallorca

El Madrid no se encontraba pero un córner servido mediante una jugada de estrategia dio puso el empate en el marcador. Un minuto después, llegaría el segundo.

El Real Madrid no conseguía generarle peligro frente al Mallorca. Los de Jagoba Arrasate plantaron una línea de cinco que estaba siendo infranqueable. Por si fuera poco, el centro del campo mallorquinista estaba arrebatándole el control de la pelota al mediocampo blanco.

Sin embargo, por fortuna para el Madrid, apareció Xabi Alonso. Sí, Xabi Alonso. En el minuto 37, a la salida de un córner, los blancos llevaron a cabo una jugada de estrategia magnífica que desarticuló la zaga bermellona. Centro al segundo palo de Carrera, que cuajó un partido muy completo, prolongación de Huijsen y remate a placer de Güler.

Era el 1-1. Antes, Muriqi había adelantado al Mallorca. Pablo Torre puso un centro perfecto y el kosovar, con la espalda, remató lejos del alcance de Courtois. La primera media hora en el Santiago Bernabéu fue algo llamativa con un control del balón por parte del cuadro balear bastante eficiente. Gracias, en especial, a Sergi Darder, que firmó un encuentro fantástico.

Pero con el Madrid no te puedes relajar. Un minuto después del gol de Güler, llegó el de Vinícius. El brasileño puso el 2-1 con un gran jugada individual. Remate cruzado y golpe en la mesa tras la suplencia en Oviedo.

La segunda mitad fue menos brillante. El Mallorca lo intentó, aunque sin tanta frescura, pero tuvo opciones y ocasiones ante un Madrid que se relajó y que estuvo a punto de pagarlo caro. Una acción espectacular de Álvaro Carreras evitó el que hubiera sido el empate de los baleares. El ex del Benfica despejó un remate de Samu Costa en la mismísima línea de gol.

También hubo algo de polémica. Mbappé marcó un doblete de goles anulados por fuera de juego. José Maria Sánchez también anuló un gol a Güler en la segunda mitad por mano previa del propio jugador turco. Tomó la decisión tras revisarlo en el VAR.

El Madrid se marcha al 'parón' con tres victorias en tres partidos afianzando el gran comienzo de Liga de los de Xabi Alonso. A la vuelta se enfrentará a la Real Sociedad en Anoeta. El Mallorca por su parte abandona el Bernabéu con solo un punto en tres jornadas aunque habiendo dejado buenas sensaciones en el feudo blanco.