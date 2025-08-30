La curiosa conversación entre Carlos Alcaraz y una leyenda del tenis: "Si bato tus récords..."

El tenista murciano compareció ante un icono del tenis como Mats Wilander después de conseguir la clasificación a sus decimocuartos octavos de final de 'Grand Slam'.

Carlos Alcaraz ya está en octavos de final del US Open después de imponerse en tres sets a Luciano Darderi. Esta victoria le otorga un nuevo récord al murciano. Es el tenista más joven de la historia en alcanzar en catorce ocasiones los octavos de final de un 'Grand Slam'.

Un reto que precisamente le arrebataba a MatsWilander, quien lo entrevistaba en 'EuroSport' después de su partido: "Batir récords es bueno. Siento haber roto tus récords pero eso significa que estoy haciendo grandes cosas, batiendo récords de una leyenda como tú". El murciano intenta no detenerse en dar importancia a la cantidad de registros que no para de pulverizar durante su carrera aunque, evidentemente, es un motivo de alegría.

Por otra parte, Alcaraz atraviesa un gran momento. El tenista participa en el US Open en un estado de forma completamente diferente al que ofreció a estas alturas de la pasada temporada. En este contexto, el de El Palmar se mostró muy contento y satisfecho y reconoció que intenta estar muy concentrado en el comienzo de los partidos. Sin embargo, también admite que uno de sus puntos flacos, en ocasiones, son los altibajos a lo largo del encuentro.

"Estoy muy concentrado en empezar bien los partidos, con buen ritmo. A veces me cuesta empezar los partidos pero cuando estoy haciendo un gran partido, ganando el primer set, ganando el segundo, intento decirme, sigue así, haciendo lo mismo. Porque a veces lo que me cuesta es no tener mucho altibajos en el partido así que ahora mismo me centro en mantener el nivel y estoy contento porque creo que lo estoy consiguiendo", sentenciaba Carlitos.