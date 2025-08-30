Ahora

El país, bajo el fuego

Récord de víctimas civiles en ucrania en julio, con 286 muertos y 1.388 heridos

Los detalles Tres personas han muerto en las últimas horas por los ataques de drones y misiles rusos.

Ucrania ve la paz cada vez más lejana tras uno de los peores ataques rusos en el país

Tras un mes de julio con récord de víctimas civiles en Ucrania, al contabilizar 286 muertos y 1.388 heridos, el país sigue sufriendo ataques constantes del Ejército ruso. Solo en las últimas horas, tres civiles han muerto al haber sido alcanzados por drones y misiles rusos.

En concreto, han sido 540 drones y 45 misiles los que han golpeado 14 regiones ucranianas. Se trata del segundo gran ataque en apenas 48 horas. Esta vez, la zona más afectada no ha sido Kyiv, sino las dos grandes ciudades del sur, que son Dnipró y Zaporiyia.

En las últimas semanas, los ataques rusos se han intensificado en intensidad y frecuencia, con motivo de dos factores determinantes. En primer lugar, Rusia ha conseguido aumentar de manera exponencial la fabricación de drones de larga distancia. Además, las defensas aéreas ucranianas están cada vez más agotadas.

Precisamente, un ataque masivo ruso a Kyiv el jueves dejó 23 muertos, según informó la administración militar de la ciudad. "Desafortunadamente, el número de muertos ya alcanza los 23", escribió en su cuenta de Telegram el jefe de la administración, Timur Tkachenko, que no precisó si entre ellos había algún menor de edad más respecto a los tres que se habían contabilizado con anterioridad.

En la noche entre el 27 y el 28 de agosto los rusos lanzaron un ataque masivo sobre Kyiv que afectó a 33 sectores de la ciudad, que dañó incluso a la delegación de la UE en la capital ucraniana, y que ha sido duramente condenado por la comunidad internacional.

Los daños materiales más significativos se produjeron en los distritos de Shevchenkivski, Holosiivski, Darnytski, Dniprovski, and Desnianski. Según el alcade, Vitali Klitscho, al menos 63 personas resultaron heridas y 35 de ellas, entre las que hay 11 niños, están siendo atendidos en hospitales. Los equipos de rescates siguen removiendo las ruinas y no se descarta que la cifra de muertos y heridos tenga que volver a ser corregida al alza.

Las 6 de laSexta

