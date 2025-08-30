A punto de acabar la pesadilla de los incendios que han arrasado más de 390.000 hectáreas en España: "El panorama es muy alentador"

Los detalles Tras 22 días de tensión e incertidumbre, Castilla y León daba un paso más allá para acabar con la pesadilla del incendio de Fasgar, que ya ha bajado a nivel 1 y no amenaza a ninguna población.

España ha enfrentado devastadores incendios que han consumido más de 393.000 hectáreas, según el ministerio para la Transición Ecológica. Tras semanas de lucha, la situación ha mejorado, permitiendo el regreso de evacuados en Castilla y León, donde el incendio de Fasgar ha disminuido a nivel 1. Virginia Barcones, directora de Protección Civil, destaca una tendencia positiva en León, aunque persisten pequeñas reproducciones. En Porto, Zamora, y en Igüeña, la situación es controlada, pero sigue habiendo vigilancia. En Lubrín, Almería, el incendio sigue activo y descontrolado, pese a los esfuerzos de 160 efectivos. Asturias y Galicia también avanzan hacia la extinción de sus incendios.

España ha sido asolada por numerosos y feroces incendios que han arrasado más de 393.000 hectáreas, según el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pese a sufrir las voraces llamas durante semanas, la situación de los fuegos por fín ha cambiado y ha abierto la puerta a su total extinción.

Tras 22 días de tensión e incertidumbre, Castilla y León daba un paso más allá para acabar con la pesadilla del incendio de Fasgar, que ya ha bajado a nivel 1. Además de no amenazar a ninguna población, ya no tiene llama. Es por ello que los vecinos evacuados han podido volver a sus casas y volver a la normalidad después de pasar por unos días de terror absoluto.

Por su parte, Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, ha asegurado que "en León el panorama es muy alentador con una clara tendencia hacia la estabilización". Tanto la meteorología como la gran labor de efectivos y voluntarios han podido hacer frente al fuego, sin embargo, aún no está todo ganado ya que quedan algunas pequeñas reproducciones.

Mientras, el incendio del municipio zamorano de Porto sigue con pequeñas y controladas reproducciones y en Igüeña, León, la situación es favorable. Aún así, Barcones sostiene que "hay vigilancia activa para evitar posibles rebrotes".

El fuego que ahora ocupa todos los focos es el de Lubrín, en Almería, cuyas llamas siguen descontroladas. Este incendio ha dejado una gran nube de humo visible desde diferentes puntos de la zona. En el dispositivo de la noche de este viernes se desplegaron 160 efectivos y varias autobombas. Pese a las incansables labores de extinción de los Bomberos, quienes siguen trabajando a pie del cañón en el lugar, las llamas siguen avanzando.

Las comunidades que también están dejando atrás los incendios son Asturias y Galicia, donde los fuegos cada vez son menores y las llamas casi inexistentes.