El 'pupilo' de Valentino Rossi que defiende a Bagnaia: "El Márquez de hoy no es el Quartararo..."

Franco Morbidelli, piloto de VR46, analiza el difícil papel que le está tocando vivir al turinés quitándole peso teniendo en cuenta a quién tiene en el 'box'.

Marc Márquez está siendo, sin lugar a dudas, el gran dominador del campeonato de MotoGP. El de Cervera ya hace cuentas para convertirse matemáticamente en campeón del mundo teniendo en cuenta lo lejos que está de sus dos principales perseguidores en la clasificación general, Álex Márquez y 'Pecco' Bagnaia.

Este último, compañero de equipo de Marc, está viviendo uno de los momentos más complicados de su trayectoria como piloto profesional. Lejos de poder competirle directamente al de Cervera, Bagnaia tampoco ha sido capaz de luchar con Álex, piloto de una escudería satélite.

Sin embargo, Franco Morbidelli, piloto de VR46, sale en defensa del turinés y recuerda una situación parecida: "En 2023 Quartararo luchó por el mundial y yo en cambio no conseguía hacer mejor que la octava posición. La respuesta que di yo no fue volver a ganar sino igualar las prestaciones de Quartararo. Y de todas formas la Yamaha de aquellos años no es la Ducati de ahora".

"Es un ejemplo a escala, porque Ducati impone un nivel aún más alto, después el Marc Márquez de hoy no es el Quartararo de 2022 y 2023, aunque Fabio es fortísimo. La tarea de Pecco es aún más difícil", ha reconocido el italobrasileño en unas declaraciones para 'MOW Magazine'