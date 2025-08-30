Ahora

Nuevo ataque

Israel mata al menos a 19 palestinos en un bombardeo justificado con el objetivo de intentar asesinar a un alto cargo de Hamás

Los detalles El Ejército de Israel ha atacado un edificio residencial al oeste de Ciudad de Gaza con el objetivo de asesinar a Abu Obaida, portavoz del ala militar de Hamás.

Escombros tras los ataques del Ejército de Israel en la Franja de Gaza
Nueva imagen de dolor en Gaza por culpa de un bombardeo israelí. En la tarde de este sábado, el Ejército de Israel ha atacado un edificio residencial al oeste de Ciudad de Gaza que ha dejado al menos 19 muertos y decenas de heridos.

Las imágenes de la zona muestran la destrucción de una calle repleta de desplazados. Israel ha justificado este ataque asegurando que buscaban asesinar a Abu Obaida, portavoz del ala militar de Hamás, un objeto del que no hay información de que se haya cumplido.

Por suerte, entre los escombros se ha podido sacar con vida a un niño. No obstante, el desplazamiento de palestinos sigue a base de masacre. La ocupación israelí continúa atacando civiles y niños diariamente sin pausa.

Y este no ha sido el único ataque del día. Esta mañana, también han bombardeado una tienda de campaña y una panadería. 11 personas han muerto, entre ellas, varios niños, y decenas están heridas.

Pero las bombas y las balas no son el único enemigo de Gaza, también lo es el hambre. Ya son 330 gazatíes, 124 niños, los que han muerto por desnutrición en una guerra que por más que pase el tiempo no deja de ser cruel.

