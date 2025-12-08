La pregunta que se haría Fernando Alonso de cara a 2026: "Mi último año..."

El piloto asturiano dice que se preguntaría a sí mismo si la próxima temporada sería la última para él en la Fórmula 1.

Ha terminado el mundial de Fórmula 1 de 2025 y cuándo empiece el de 2026, el del nuevo reglamento, ese podría ser el último de Fernando Alonso. Él mismo ha manifestado en algunas ocasiones que se podría replantear si dejarlo ya a sus 44 años. Sobre todo si el Aston Martin ya es competitivo.

En 'DAZN' le pidieron que se hiciera una pregunta de cara al curso que viene: "Le preguntaría si va a ser mi último año...".

Sobre si Aston Martin puede ser campeón ya, Fernando vuelve a pedir prudencia: "Veremos, nunca se sabe. Sólo lo comprobarás el día que estés en esa situación".

"Los equipos que nunca han luchado por campeonatos del mundo necesitan un pequeño rodaje, y siempre se cometen pequeños errores aquí y allá. Lo vemos con McLaren... que algunas veces hacen cosas que no parece que las hagan Red Bull o Mercedes, equipos más preparados para esas presiones", detalla el piloto asturiano.

Es optimista porque Aston Martin ha hecho grandes incorporaciones como Adrian Newey o Andy Cowell: "Tenemos grandes líderes, gente con mucha experiencia en esas situaciones, y tendrán que enseñarnos qué se necesita en momentos clave".

Ha comenzado la cuenta atrás. Después de las vacaciones Fernando arrancará ya con una de las pretemporadas más ilusionantes de su carrera. Porque puede ser la última... y porque 2026 puede ser el año tercer título mundial.