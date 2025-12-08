Muere el piloto de 17 años Enzo Badenas en un accidente entrenando en Castellón

El joven piloto de motocross, campeón de España en 2022, falleció este domingo en un accidente en el circuito Red Sand Park de Vilafamés.

El mundo del motor español ha recibido una terrible noticia este fin de semana. Ha fallecido el joven piloto Enzo Badenas en un accidente entrenando en Castellón, en el circuito Red Sand Park de Vilafamés.

Enzo, de sólo 17 años, era una de las grandes perlas del motociclismo español. Fue campeón de España de 85cc en 2022.

Badenas se encontraba en un entrenamiento privado en el Red Sand Park cuando sufrió un accidente terrible.

Su escuela comunicó la terrible noticia: "El Centro de Tecnificación del Circuit Ricardo Tormo está consternado con esta noticia y todo el personal del CETDM y del Circuit desea dar el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo en estos momentos tan difíciles".

También la Generalitat Valenciana ha mandado un mensaje a través de sus redes: "La Generalitat Valenciana lamenta profundamente el fallecimiento del joven piloto valenciano, Enzo Badenas, de 17 años. Campeón de España de 85cc en 2022, miembro del equipo nacional y tecnificaba en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor del Circuit Ricardo Tormo. Nuestro cariño y condolencias a su familia, amigos y al mundo del motociclismo".