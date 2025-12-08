El enganchón de Max Verstapen con un periodista: "Una sonrisa estúpida"

Al piloto de Red Bull, subcampeón del mundo, le recordaron aquella sanción que recibió en Barcelona y que le costó varios puntos.

Max Verstappen se ha quedado a dos puntos de su quinto título mundial de Fórmula 1. Con un coche claramente inferior al McLaren, el neerlandés ha llegado hasta la última carrera con serias opciones de dar la sorpresa. Pero no pudo ser. Lando Norris cerró la fiesta en Abu Dhabi.

Después, en la rueda de prensa ante los medios, Max se enganchó con un periodista que le recordó la sanción que recibió en Barcelona antes de verano y que le hizo perder muchos puntos.

"¿Qué opinas ahora sobre el incidente con George Russell en España? ¿Te arrepientes de ello en retrospectiva?", le preguntó el periodista.

Y Max reaccionó muy contundente: "Te olvidas de todo lo demás que pasó en mi temporada. ¿Lo único que mencionas es Barcelona? Sabía que eso iba a pasar. Ahora me estás haciendo una sonrisa estúpida".

"Al final es parte de las carreras. Se vive y se aprende. El campeonato consta de 24 carreras. También me han dado muchos regalos de Navidad anticipados en la segunda mitad, así que también puedes preguntar por eso", apunta el piloto de Red Bull, que tendrá que buscar el quinto en 2026.

A Max no le gustó nada esa frase sobre lo que ocurrió en Barcelona. Fue sancionado con varias posiciones, perdiendo el podio, después de que chocara contra George Russell en plena carrera. Unos puntos de los que podría acordarse ahora que se ha quedado a sólo dos de Norris.