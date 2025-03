Pierre Gasly cree en 'El Plan 2.0' de Alpine: "Podríamos estar luchando por el Mundial en 2026"

El 2025 de Alpineha comenzado de la peor forma. En los test de Baréin se postulaba como un sólido candidato de liderar la zona media, no obstante, el equipo francés no ha conseguido puntuar en las dos primeras citas de la temporada. De hecho, es el único equipo que no lo ha conseguido ya que Racing Bulls y Haas se estrenaron en el anterior Gran Premio.

Pese al escenario paupérrimo de salida, Pierre Gasly se ha mostrado optimista con el futuro de la marca gala. El año 2026 entra la nueva reglamentación y a su juicio Alpine debe focalizar sus recursos desde ahora mismo en crear un coche que de un salto superlativo a lo que dispone actualmente.

"Quiero ir a lo grande...aunque yo no soy el que maneja las finanzas, que si dependiera de mí pondría todo el dinero en el año que viene, porque si me preguntas, no me importa mucho acabar séptimo, sexto, octavo, noveno o décimo, quiero estar en el podio y quiero estar ganando", ha declarado Gasly en el podcast 'Beyond The Grid'.

El piloto de Alpine considera inalcanzable a equipos como Ferrari, Mercedes o McLaren. Destinar recursos para recortar el terreno puede ser una mala decisión, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias. Por tanto, Gasly ha lanzado el órdago: "Podríamos estar luchando por el Mundial en 2026 si damos los pasos correctos.".

"La estrategia ya está decidida, el motor y la forma en la que vamos a desarrollar el coche, al igual que el enfoque. Hay muchas más cosas que podemos conseguir como equipo en 2026 y es por lo que estoy muy ilusionado, porque podríamos ver a Alpine ganar carreras", ha aseverado el francés.