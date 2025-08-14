Jorge Martín tiene claro su objetivo con Aprilia: ¡ganarle a Marc Márquez ya este año!

El piloto de Aprilia espera reducir la ventaja para aspirar a podios... y "poder ganar alguna carrera".

Jorge Martín quiere ir poco a poco después de su lesión. Pero su objetivo es ambicioso: volver a ganar antes de que acabe el calendario. Lo que implica derrotar al actual Marc Márquez. Una misión que es casi imposible en estos momentos ante su dominio total con la Ducati.

En la previa del Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring, Jorge ha hablado de sus objetivos: "Cerrar esa brecha de aquí a final de año para poder subirnos al podio, para poder ganar alguna carrera y ese es el objetivo".

"Yo sentí que cada vuelta que daba con la moto me sentía más competitivo, eso es lo más importante. No fue un fin de semana brutal, fue un buen fin de semana, hice un buen resultado, bien, normal, pero aún siento que estoy lejos, estaba a 4 o 5 décimas del ritmo de la victoria y ahí está el reto", dice sobre su regreso a la competición de MotoGP.

"Creo que aún falta mucho para llegar a esa base, que me encuentre cómodo para un pilotaje fluido. Ahora, tengo que pilotar un poco copiando o simulando a Marco Bezzecchi, porque es, ahora mismo, la referencia. Seguiré haciéndolo hasta que pueda ser yo la referencia", detalla el actual campeón del mundo.

Eso sí, pide cautela. Sabe que los resultados llegarán con el tiempo: "Yo no puedo llegar aquí y decirte: voy a subirme al podio el domingo, pero puedo decirte que voy a dar el máximo para hacerlo".

"Si mi máximo me da para algo, pues iré a por ello; si mi máximo me da para un top 5, pues iré a por ello a muerte", finaliza el piloto madrileño.