'Fuego amigo' en Alpine: Gasly ya pide a Colapinto

Seguramente, Jack Doohan ha estado en el punto de mira de Alpine desde el anuncio de Franco Colapinto como piloto reserva. Al piloto titular le han cuestionado su asiento F1 desde el inicio.

Ya en pretemporada, Doohan tuvo que revindicar su asiento cuando en la presentación le peguntaron por el piloto argentino. "Yo soy uno de los 20 pilotos titulares de la F1", afirmó en ese momento el australiano.

En los dos primeros Grandes Premios, el novato no ha logrado puntuar; penúltimo en el GP de Australia y 15º en el GP de China. Este rumor de perder el asiento cogió más fuerza cuando Flavio Briatore, asesor de Alpine, dijo: "Colapinto se pondrá al volante tarde o temprano".

El siguiente en sumarse a este 'fuego amigo' ha sido su compañero Gasly, que desecho en elogios hacia el piloto reserva. "Al fin y al cabo, me encanta Franco y está haciéndolo extremadamente bien. Estoy seguro de que tiene su lugar en la parrilla, pero no deberíamos olvidar que todos los equipos tienen un piloto reserva", ha elogiado en podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid'.

Por el momento, Jack Doohan mantiene su asiento, mientras que el ex Williams sigue agazapado como el piloto reserva. Una situación que no es agradable, tal y como ha contado el piloto francés por su propia experiencia: "Yo fui piloto reserva en Red Bull, fui piloto reserva en Toro Rosso y quería el asiento de los pilotos oficiales. Me caían bien, pero no estoy aquí para ver, estoy aquí para correr".

"Todos los pilotos reserva quieren el asiento de los pilotos oficiales, independientemente de quién seas. Jack el año pasado era piloto reserva y Esteban y yo sabíamos que quería correr en uno de los coches. Es la dinámica normal de un equipo y Franco está ahí, obviamente, quiere correr. Espero que le veamos en la parrilla muy pronto, porque ha demostrado ser un piloto muy fuerte, pero es la dinámica natural, no hay que extrapolar", ha explicado.

Sin embargo, también ha querido defender de las críticas a su compañero. "No hay actuaciones ahí, Jack es un tipo increíble, muy divertido. Es fácil llevarse con él y es un piloto muy rápido. Sé que no está teniendo el camino más fácil en la Fórmula 1 y hay varias situaciones por las que puedo decir que yo también he pasado y no me he sentido bien, no me han gustado, y en la Fórmula 1, tienes que disfrutar de tu tiempo y ha soñado con ella mucho tiempo, pero cuando llegas aquí, todo se trata de rendimiento", ha concluido.