¿Es Oscar Piastri el tapado para ser campeón del mundo? El piloto de McLaren responde

El dominio de McLarenen esta temporada puede desencadenar que este mundial sea una 'lucha fratricida'. Lando Norris ganó en Australia, mientras que Oscar Piastri ganó en China y solo se distancian en diez puntos en el mundial de pilotos.

Bien es cierto que hasta este momento cuentan con la oposición de un Max Verstappen que está sacando el máximo potencial al Red Bull y George Russell con su gran inicio a las manos del Mercedes. Ante esta situación, Piastri es consciente que hay que conseguir el máximo número de puntos en este inicio.

"Lo vimos el año pasado con Verstappen. Ganó el título porque aprovechó todo el potencial de su coche al principio del año. Por supuesto, también rindió a un gran nivel después, pero creó su ventaja cuando tuvo la oportunidad de hacerlo al principio del año", ha dicho el australiano en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Para el joven de 23 años conseguir el título no es una cuestión obsesiva, lo que puede suscitar prejuicios sobre su ambición: "Aunque suene cursi, y es un tópico por una buena razón: de momento no pienso en el título, me concentro sólo en los fines de semana. Porque, en última instancia, un mundial se gana sacando lo mejor de cada fin de semana".

El jefe de McLaren ve la evolución de Piastri

Oscar Piastri debutó en 2023 con el equipo papaya y Andrea Stella, 'team principal' de McLaren, ha destacado su mejoría ejemplificando su actuación en China y su relación con el ingeniero: "Eran las preguntas adecuadasen el momento adecuado. Una vez más, creo que eso forma parte de su mayor inteligencia durante la carrera".

"Para mí, la mayor prueba de su progreso es una conversación que tuvimos aquí, en China, hace exactamente doce meses. Y mirando atrás ahora... creo que hemos aprendido de todas estas experiencias y las hemos aprovechado", ha sentenciado el ingeniero italiano.