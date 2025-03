El cabreo del jefe de Ferrari con la F1 por 'adulterar' las radios de Hamilton

Durante la carrera del GP de China ocurrió algo inusual en el equipo Ferrari. Lewis Hamilton dejó pasar a Charles Leclerc, alegando que el monegasco tenía más ritmo que el británico, pese a tener el alerón delantero dañado.

"Creo que voy a dejar ir a Charles, porque estoy luchando", le dijo el '44' a su ingeniero de pista durante la carrera, un mensaje que nunca llegó a transcender a los aficionados que estaban presenciado la carrera.

Sin embargo, sí escuchó el mensaje de radio su ingeniero Riccardo Adami, que planteaba el intercambio de posiciones en la curva 14. Un mensaje respondió el propio Lewis: "Cuando esté más cerca, sí".

Este diálogo fue interpretado por los telespectadores como estrategia de equipo y no voluntad del piloto siete veces campeón mundial. Este fraccionamiento en la conversación de radio entre ingeniero y piloto no ha gustado nada en la escudería más laureada de la F1. El jefe del equipo, Fred Vasseur, ha mostrado su cabreo con la FOM por tan solo la difusión de una parte del diálogo.

"Esto es una broma de la FOM, porque la primera llamada vino de Lewis. Pero para hacer espectáculo, para crear el lío en torno a la situación, emitieron sólo la segunda parte de la pregunta", ha señalado el director del equipo a los responsable de definir el calendario de la F1 en declaraciones recogidas por 'PlanetF1'.

La portavoz de la Fórmula 1 ha salido en defensa de lo sucedido. "No había ninguna intención de presentar una narrativa engañosa con respecto a la radio del equipo Ferrari. Debido a otras situaciones que se desarrollaron durante la carrera, el mensaje de Lewis no se reprodujo, pero no fue intencionado", ha afirmado.