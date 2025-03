Oficial: Yuki Tsunoda sustituye a Liam Lawson en Red Bull

Se ha agotado la paciencia con Liam Lawson. Red Bull ha anunciado en sus redes sociales la incorporación inmediata de Yuki Tsunoda como compañero de Max Verstappen. El piloto japonés hará su debut a lo grande corriendo en casa, siendo la próxima cita del mundial en el circuito de Suzuka.

Announcing that @yukitsunoda07 will partner Max from the #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/Pz05P7cFKF

We can confirm that @LiamLawson30 will drive for the Team from the #JapaneseGP 👊#F1#VCARB